Tras el no de Cristina Kirchner, un funcionario de Alberto Fernández se envalentonó y se lanzará como candidato

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, afirmó tras el Congreso del PJ en Ferro que en los próximos días anunciará formalmente su lanzamiento como precandidato presidencial, luego de que la vicepresidenta Cristina Kirchner reiterara que no se postulará por otro mandato nacional.

El santafesino se refirió a la carta que difundió este martes la ex presidenta, en la que aclaró que no buscará ser candidata este año, sumado a la decisión del presidente Alberto Fernández de no competir por la reelección, lo que -a su entender- le despejó el camino.

"Dije que me había puesto como fecha el martes (para definir), hoy mi decisión está mucho más cerca del sí, de ser candidato, seguramente en los próximos días estaré anunciándolo formalmente", sostuvo Rossi en declaraciones televisivas.

A su entender, "lo mejor que le puede pasar al Frente de Todos es un espacio abierto, amplio plural, donde los que quieran competir lo puedan hacer".

"Sé que armar una lista nacional no es cosa falta, pero yo voy a hacer el esfuerzo de tratar de serlo y ser una de las alternativas que pueda competir en estas PASO", destacó Rossi.