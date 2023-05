Candidato se busca: tres retirados y un nombre que empieza a sonar

La nunca subida de Cristina Fernández Kirchner y el fracaso del operativo clamor generó una confirmación: los que quieren no pueden, y los que no pueden no sirven para evitar un fracaso de dimensiones históricas para el peronismo en las elecciones presidenciales. “Por primera vez en la Argentina observamos como convive un bajo índice de desocupación con un alto índice de pobreza, trabajadores en relación de dependencia que son pobres", confirmó Kirchner sobre su Gobierno, para dejar en claro su rol de opositora de ahora en más para con el jefe de Estado, Alberto Fernández.

El PJ empieza entonces ahora a delinear cómo atacar el armado electoral evitando el escenario que nadie quiere ni siquiera bosquejar en su cabeza: quedar terceros detrás de Javier Milei y pasar a ser una fuerza bonaerense en caso de lograr retener el bastión que nutre al peronismo de mística y logística financiera. Para eso, Kirchner debería abortar la idea de Axel Kiciloff presidente, algo que siempre quiso, no quiere y no considera al gobernador parte de su agrupación política.

Hay un nombre que apareció tras la aceptación estoica de la medida de la corte que lo corrió del domingo electoral en San Juan: Sergio Uñac. Es una rara avis en el espectro peronista que genera expectativa por ser quien puede instalarse desde la experiencia de gestión y lograr seducir algo que se terminó desde la radicalización de Alberto Fernández y Cristina Kirchner: el voto independiente que los llevó al poder y que perdieron. Un par de empresarios conversaron tras el acto del PJ con dirigentes partidarios y concluyeron: si el discurso es de conciliación y con el votante independiente dentro, es cuestión de jubilar a Kirchner y disputar el balotaje.

El sector menos ideologizado e independiente fue lo que hizo que Cristina llegue al poder con Alberto, cuando Fernández no condenaba la prensa independiente ni atacaba a los empresarios y opositores. Ese Fernández, que hubiera sido letal para la oposición si no se radicalizaba, aportó los votos que hicieron que el Frente de Todos llegue al poder a pesar de las diatribas populistas de la viuda de Néstor Kirchner.

Uñac cultiva un falso bajo perfil, es líder y convoca al sector privado, lo votaron más de la mitad de los habitantes de San Juan, la provincia que lo vio llegar al poder con apenas 33 años a la intendencia de su Pocitos natal, y a los cuarenta al ejecutivo provincial siendo presidente de la cámara de Diptuados provincial. Es respetado por Cristina Kirchner desde una equidistancia que lo sostiene ignífugo a pesar de la realidad, algo que casi ninguno logra de los aspirantes. Es joven, sub 55 y del interior, algo que tras dos presidentes porteños tras el ex jefe de Gobierno, Mauricio Macri, puede generar más inquietud que otros.

Consenso. Wado puede ser el candidato que CFK sueña.

Las acciones de Eduardo "Wado" de Pedro subieron estrepitosamente, es un candidato que instala un discurso de anti grieta, es empático, no condena los empresarios y habla de un país federal y la importancia de las ciudades y pueblos del interior, como le contó a MDZ días atrás en una extensa entrevista. Wado es Cristina en términos simbólicos, pero sin la dosis de determinación en un discurso encastillado que ya no tiene la pregnancia que supo.

Sergio Massa tenía todos los pergaminos para ser, pero nadie dimensionó el tamaño del fracaso del plan para combatir la inflación. El tigrense es seguido de cerca por Juan Sourruille, quien superó los valores del aumento del costo de vida por encima de Massa casi cuarenta años atrás. Alimentos en 10% mensual y trabajadores en relación de dependencia con ingresos de pobreza, sumado a una informalidad económica por encima de la mitad del circulante y sin reservas para producir, no son más que la obturación total de una posible candidatura a pesar del intento denodado del ministro por serlo.

"El rol de ministro no es posible con el de candidato", repitió hasta el hartazgo Sergio Massa, quien se enojó con interlocutores que empezaron a instalarlo presidenciable meses atrás, cuando la inflación no llegaba al 6%. Según sus palabras, los caminos son dos: o renuncia para ser candidato, algo que debería ser en quince o veinte días, o sigue ministro y no juega la nacional. Ministro no candidato. Sergio Massa dice que no puede ser las dos cosas.

Daniel Scioli sigue en carrera con Santiago Cafiero trabajando para ser candidato, incluso algunos sospechan que podría ser compañero de fórmula de Victoria Tolosa Paz, la mujer en la que Alberto Fernández más confía. Scioli tiene la cucarda de haber predicho que el gobierno de Cambiemos no iba a funcionar y comienza la campaña con casi 100% de conocimiento, algo que no tienen ni Wado ni Uñac.

Lo cierto es que el Gobierno hoy no tiene candidato en el país, Cristina Kirchner no será candidata, y Sergio Massa estirará su suspenso hasta que en junio el número de la inflación de mayo decida que no podrá competir con un aumento del precio de los alimentos que para las PASO superará holgadamente el 150% según las proyecciones de la consultora Ecolatina.