Quiénes suenan como compañeros de fórmulas de Rodríguez Larreta y de Bullrich

En la cuenta regresiva al cierre de listas para los comicios presidenciales, empieza a configurarse el escenario electoral en Juntos por el Cambio. Los socios mayoritarios del PRO definieron ayer que no solo habrá competencia entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, sino que además cada uno de ellos llevará un candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, empieza a perfilarse que los eventuales compañeros de fórmulas para la pelea presidencial van a ser dirigentes radicales.

En la UCR se vive con gran ansiedad la interna del PRO porque cada vez las resulta más claro que habrá binomios mixtos. Los proyectos presidenciales de Gerardo Morales y Facundo Manes no mueven el amperímetro y todo parece indicar que se irán diluyendo. Ambos dirigentes saben que no van a poder sostener sus candidaturas ante la polarización de los presidenciables amarillos. “Gerardo va a hacer todo los posible para ser el vice de Larreta y Facundo puede ser candidato a senador nacional”, comenta a MDZ un vocero partidario. Lo que se percibe en el mundo radical es que su propio electorado también está dividido ante la oferta presidencial del partido amarillo. “Ya no hay espacio para una candidato del radicalismo”, agrega la fuente.

Las encuestas y la percepción en los territorios indican que el mundo radical se prepara para resolver sus diferencias a través de los postulantes presidenciales del PRO. El gobernador de Jujuy y Martín Lousteau son los que se muestran más comprometidos con Rodríguez Larreta. Esa alianza está cada vez más firme y quedó reflejada este fin de semana en la decisión del larretismo de respaldar la candidatura a gobernador de Santa Fe de Maximiliano Pullaro, alineado con Emiliano Yacobitti, el socio del senador porteño. La movida es recíproca ya que la estructura que viene armando Pullaro en esa provincia luego va a trabajar para el jefe de Gobierno porteño. Mientras que Bullrich va a apostar por la fórmula Carolina Losada-Federico Angelini.

En el entorno de Larreta no disimulan sus dudas respecto a la viabilidad de la candidatura a vice de Morales. “Gerardo es importante puertas adentro de la coalición para fortalecerlo a Horacio en el electorado radical, pero como compañero de fórmula no le agrega mucho y tiene imagen negativa en nuestro votante duro”, revela una fuente larretista. Quienes intentan anticiparse a los pasos que pueda dar el jefe de Gobierno porteño se aferran a sus declaraciones respecto a que el binomio que conforme va a “hacer una síntesis de Juntos por el Cambio”. Se sabe que si el jujeño no es finalmente el vice, tampoco tiene dirigentes de confianza que lo representen.

“Horacio quiere una mujer, el perfil ideal era Losada pero está en la vereda de enfrente. Además Gerardo no tiene para ofrecer ningún perfil similar, tampoco Lousteau y Yacobitti”, expresa un operador de la UCR. En ese caso Morales podría ser candidato a senador nacional para intentar ser presidente provisional de ese cuerpo y algunos creen que habría que tratar de instalar la figura de Martín Berhongaray que salió muy bien parado de las elecciones pampeanas y tiene un perfil ideal para el candidato presidencial. Otros más audaces no descartan a Elisa Carrió. “Si bien no es radical, Lilita representa al voto que quiere fidelizar Horacio y es aliada de este sector”, desliza un referente del PRO. Pero su perfil belicoso pone ciertos límites para los más amantes de las encuestas. Lo concreto es que la líder de la Coalición Cívica se mantiene hace tiempo en un silencio prudente.

En el búnker de la exministra de Seguridad también buscan un dirigente radical para conformar el binomio presidencial. Según fuentes confiables, el preferido por Bullrich es el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdes, rival interno de Morales. Comentan que la candidata le habría ofrecido el cargo en dos oportunidades y que el correntino no aceptó el convite porque prefiere seguir en el cargo que ejerce actualmente.

La otra movida apunta a seducir alguno de los integrantes del Grupo Malbec que se mostraron junto con ella durante la Fiesta de la Vendimia. Inicialmente había circulado el nombre del gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, aunque su peso político e instalación no es la ideal para una vice. Desde hace semanas que circula Luis Naidenoff como el perfil ideal por su conocimiento del Senado y le daría equilibrio a la fórmula. Si bien el formoseño es muy duro con el oficialismo, tiene un estilo moderado en su discurso. También habría que jugarle alguna ficha a Mario Negri, un duro con habilidad para la búsqueda de consensos.