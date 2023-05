La UCR advierte que el aumento de Orozco pone en riesgo el pago de sueldos

Luego de que el intendente de Las Heras, Daniel Orozco, anunciara el acuerdo de un aumento salarial del 123% para los empleados municipales, desde el radicalismo provincial cuestionaron la medida y compararon al jefe comunal devenido en opositor con el exgobernador Francisco “Paco” Pérez. Advirtieron que el incremento pone en riesgo el pago de sueldos para los próximos meses y remarcaron que traerá aparejado una suba en las tasas municipales.

El diputado nacional radical y exministro de Hacienda de la provincia, Lisandro Nieri, salió con los tapones de punta contra la decisión del intendente lasherino, quien abandonó semanas atrás el frente Cambia Mendoza para sumarse a La Unión Mendocina y ser el precandidato a vicegobernador que acompaña a Omar De Marchi.

“Este aumento tiene varios puntos que son cuestionables. El primero y más claro para los mendocinos que lo vivimos hace tan poco tiempo, allá por 2015, es cómo pone en riesgo al municipio en unos pocos meses al no pago de sueldos. Creo que ese es un riesgo que todos los mendocinos tenemos presentes por lo que pasó con con los sueldos impagos de empleados públicos”, manifestó Nieri.

Hizo referencia a la situación que atravesó la provincia sobre el final de la última gestión peronista en la provincia. En los últimos meses de gobierno de Francisco “Paco” Pérez se produjo un atraso en el pago de sueldos de los empleados públicos y se tuvo que recurrir a pagos escalonados.

Por otra parte, el exministro de Hacienda sostuvo que “atrás de esto se vienen aumentos de las tasas municipales” ya que el municipio no podrá tomar deuda para financiar esta medida.

“Obviamente nos encantaría tener mejores sueldos, mejores jubilaciones, creo que con lo que está haciendo la inflación no hay sueldo, no hay asalariado, no hay jubilado que no esté en un número realmente malo, pero tiene que hacerse con un sentido de responsabilidad y diciendo las cosas, con todas las letras. Con ésto van a venir aumentos de tasas para los lasherinos, porque de esta forma se va a financiar esta esta mala decisión”, expresó.

Asimismo, dispuso que el aumento otorgado por Orozco “a todas luces es irresponsable”. “Por cómo está planteado con saltos mensuales, se va a estar incurriendo en los próximos meses y ya dentro de los seis meses en aumentos del gasto permanente. Y con los niveles de inflación oficiales del día de hoy, claramente violando también la regla de un aumento real del gasto corriente”, cargó el legislador nacional.