El Baqueano: Rodolfo Suarez respondió a la demanda de La Pampa y se mostró confiado

Luego de que el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, acudiera a la Corte Suprema de la Nación y solicitara que se interpusiera una medida cautelar hasta que la obra El Baqueano sea sometida a un estudio de impacto ambiental en la cuenca del río Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curaco (DSCC), el mandatario provincial mendocino, Rodolfo Suarez, respondió y aseguró que "la demanda no tiene asidero" y que el proyecto no afecta "está entre otros dos diques no altera nada el curso del río.

"Con El Baqueano nosotros estamos llevando el proceso adelante. Si bien La Pampa va siempre a intervenir, nosotros estamos seguros porque hacer un dique que está entre otros dos diques no altera nada el curso del río", dijo Suarez a la prensa durante la reinauguración del Espacio Arizu en el departamento de Godoy Cruz.

"Si tenemos que ir a la Justicia tenemos todos los argumentos para que se siga adelante. Estamos con los estudios de impacto ambiental y con todos los pasos que hay que hacer, pero con el gran logro que hemos obtenido, que es que la energía que se produzca en El Baqueano va a tener tarifa. Es lo que se llama PPA y significa incorporar en los próximos años más de 1.230 millones de dólares a la provincia de Mendoza, que los tenemos que invertir en otros diques. Tenemos que pensar en Uspallata con la nueva ruta Chile", comentó el jefe de Estado provincial sobre la megarepresa proyectada en el Sur que costará aproximadamente 600 millones de dólares, provenientes de los 1.023 millones de dólares que la Nación le transfirió a la provincia por el perjuicio de la promoción industrial. El monto iba a ser destinado a Portezuelo del Viento, antes de que el Gobierno nacional laudara en contra de su ejecución.

Suarez insistió en esa misma línea: "O sea, trabajamos en lo urgente, pero también pensando en el futuro de los mendocinos y de las mendocinas Esa demanda no tiene mucho asidero porque la presa, repito nuevamente, está entre otras dos represas. Con lo cual no va a alterar el curso del río. Así que bueno, creemos y estamos muy seguros de que la Justicia está de nuestro lado así que vamos a avanzar, por supuesto".

La proyección de El Baqueano.

La denuncia de La Pampa

El gobierno de Sergio Ziliotto, que este domingo se juega la reelección en las urnas, dio a conocer, a través de un comunicado, su reclamo: "La demanda tuvo por objeto que se ordene no iniciar y/o se suspendan los procedimientos y/o gestiones administrativas y/o trabajos que se estén llevando adelante con el fin de la concreción y puesta en funcionamiento de la obra denominada 'Aprovechamiento Hídrico Multipropósito El Baqueano'".

¡Defendemos el derecho al agua de las y los pampeanos y la protección del ambiente!



Presentamos una demanda de Amparo Ambiental ante la Corte Suprema para que no se avance con "El Baqueano" hasta que se cumpla con la legislación vigente.



— Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) May 8, 2023

Desde La Pampa consideraron que Mendoza hace un "manejo unilateral, inconsulto y total de las aguas" y expresaron que no se trata de un episodio aislado ya que, según expusieron, la provincia se manejó de forma similiar ante el proyecto de Portezuelo del Viento. Por lo tanto, catalogaron esta actitud como un "avasallamiento".

En la exposición, el gobierno pampeano también rechazó el acuerdo que firmó Rodolfo Suarez con Sergio Massa el 27 de abril y pidió que se suspenda. "En definitiva, se hace énfasis en que no se puede permitir que se sigan realizando mega obras de acopio de agua que acrecientan el ecocidio ambiental en el que se encuentra la porción baja de la cuenca", argumentó la Fiscalía de Estado este último martes.