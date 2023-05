El Baqueano: la obra que planifica Suarez, se adjudicará con el próximo Gobierno y se inaugurará con otro

En agosto del año pasado, el gobernador Rodolfo Suarez confirmó que una parte de los fondos de Portezuelo del Viento se destinarán a la construcción de El Baqueano. En total, serán 556 millones de dólares de los 1.023 millones de dólares que transfirió la Nación a la provincia por el perjuicio de la promoción industrial.

“En enero esperamos poder estar licitando la obra. Y no es solamente ésta obra la que haremos. No vamos a dejar de lado Portezuelo y vamos a trabajar en otras obras en el marco del plan a 30 años que vamos a realizar con israelíes expertos en el manejo del agua", dijo Suarez en conferencia de prensa el año pasado esperanzado en poner la piedra fundacional de la obra hidroeléctrica durante su gestión.

Pero los tiempos se fueron dilatando y en enero de 2023 se estableció un nuevo plazo. La promesa era comenzar con el proceso de licitación en marzo. Sin embargo, este nuevo límite también se movió hacia adelante. Hoy el ministro de Economía Enrique Vaquié confirmó que la audiencia pública será en junio, al mes siguiente la licitación, en noviembre se esperan recibir las ofertas y que recién el año que viene -cuando haya otro gobernador en Mendoza- empezará la construcción de la obra que llevará cinco años de ejecución.

¿Por qué se demora El Baqueano?

A pesar de que es una obra estudiada desde el año 2016, El Baqueano recién comenzará a construirse el año que viene. “Nosotros queríamos corregir algunos de los problemas que vimos en Portezuelo del Viento”, explicó Vaquié.

“Una parte importante de la sociedad entendía que con esa obra se terminaba todo el dinero que la provincia cobraba por los perjuicios de la promoción industrial. Entonces, no queríamos salir si no teníamos el acuerdo con el Gobierno nacional y CAMESA”, agregó.

El funcionario de Suarez remarcó que buscan que la población entienda que el dinero no se termina en la construcción de la obra y que no va a beneficiar a un solo departamento. “Vamos a invertir 556 millones de dólares y vamos a cobrar 1.230 millones de dólares. No se termina la plata, quedan 467 millones de dólares por el acuerdo de Cornejo con el presidente Macri y aparte van a tener 1.230 millones de dólares que va a generar esta obra”, dijo.

“Es necesario que entendamos que a Mendoza le hace falta la construcción de una obra emblemática como esta”, aseguró el ministro, quien dejó en claro que la provincia de La Pampa no tiene injerencia sobre el Río Diamante.

“Los mendocinos estamos ya acostumbrados que La Pampa se ponga en medio. Ellos tienen que acostumbrarse a buscar su desarrollo, así como nosotros buscamos el nuestro”, afirmó. Y recordó que, contrario a lo que sucedió con Portezuelo del Viento, esta obra no afecta ninguno de los ríos del COIRCO (Comité Interjurisdiccional del Río Colorado).

2.500 puesto de trabajo

Enrique Vaquié pasó por San Rafael y se reunió con los dirigentes de la Cámara de Comercio para dar los detalles de El Baqueano. Es que la obra es una de las más esperadas en el sur provincial después de la caída de Portezuelo del Viento. En total, se espera que genere 1.000 puestos de trabajo directo y 1.500, indirectos.

“El Baqueano es una obra que tenemos hace mucho en carpeta y hoy el Gobierno provincial ha decidido invertir en la región sur”, dijo el presidente de la Cámara de Comercio, Hugo Tornaghi.

“Es una obra muy importante, no solamente por la generación de energía que le va a permitir a Mendoza una caja importante para seguir generando proyectos hidroeléctricos y seguir desarrollando y ampliando la maquinaria productiva, sino también que representa un importante desarrollo turístico en el Cañón del Diamante”, agregó.