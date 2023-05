Alberto Fernández y una insólita frase sobre el dólar y la inflación

Este viernes el Indec dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (la inflación) del mes de abril, y todas las predicciones hablan nuevamente de un porcentaje elevado. Para adelantarse al número negativo para el Gobierno, el presidente Alberto Fernández dijo que el porcentaje que se publicará "no es lo queremos", pero además dejó una polémica frase para justificar el fracaso en ese aspecto.

El jefe de Estado brindó una entrevista radial en la cual afirmó que "el objetivo del Gobierno es frenar de algún modo la inflación" y aseveró que el índice que se conocerá esta tarde "no es lo que queremos".

Sin embargo, lejos de reconocer errores o falencias de gestión, cargó duro contra los empresarios, asegurando que gran parte del problema tiene que ver con un tema de "especulación" con el dólar.

"Tenemos una inflación muy difícil de manejar. Hubo una subida de precios por la corrida, después el dólar baja pero los precios no bajan. Anoche hablaba con Sergio (Massa) y le decía que tenemos que ponernos el objetivo definitivo para parar esto. Hay muchas causas, la especulación es una", dijo el presidente.

En otro pasaje de la entrevista, Fernández cuestionó la propuesta de dolarización que plantean desde algunos sectores políticos de la oposición, al plantear que, "cuando la economía se dolariza, la economía pierde su herramienta fundamental, que es la moneda", y agregar que, "lo que pasa cuando uno pierde el manejo de la moneda, es que se empieza a perder competitividad en el mundo, el desempleo sube y cierran las industrias".

Sobre las paso

Alberto Fernández insistió en la necesidad de "tener un mecanismo de organización democrática" dentro del Frente de Todos (FdT) para dirimir candidaturas y destacó que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) "es una extraordinaria Ley para darle vida a los partidos políticos".

"Yo no creo que lo que desestabilice sea la democracia interna del espacio que gobierna. Respeto lo que dice Sergio (Massa) pero no lo comparto. No quiero que nos sentemos cuatro ó cinco que dirigen a ver qué pedazo de la lista nos llevamos cada uno", añadió.

En cuanto al ministro de Economía, aseguró que pese a las "miradas diferentes" en algunos temas, "siempre" le estará "agradecido porque en un momento difícil del país ayudó y ayuda".

"Tengo una relación de muchos años con Sergio. Trabajó bien con él, podemos tener miradas diferentes pero siempre le voy a estar agradecido que en un momento difícil ayudó y ayuda. Los problemas de la economía no son producto de Sergio",