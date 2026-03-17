El dólar blue subió levemente: así quedaron las cotizaciones

Este martes, mientras dura el conflicto en Medio Oriente que impacta en los mercados mundiales, el dólar oficial se quedó quieto en la Argentina mientras que el dólar blue subió levemente. Las acciones subieron y el riesgo país bajó. Se podría decir que fue un martes sin grandes cambios en los mercados para el país.

En concreto, el dólar oficial se quedó quieto en $1365 para la compra y $1415 para la venta y no registró cambios respecto del cierre de la moneda extranjera del día lunes.

Por su parte, el dólar blue subió levemente unos $5 quedando a $1415 para la compra y $1435 en el segmento que corresponde para la venta.

El S&P Merval en dólares sube hasta casi 2%, los bonos en dólares avanzan y el riesgo país desciende por debajo de los 600 puntos básicos. En tanto, el petróleo continúa en los u$s100 el barril producto de la guerra en Medio Oriente.

Los bonos anotan subas generalizadas de hasta el 0,9% encabezados por el Global 2035, seguido por el Global 2041 (0,7%) y el Bonar 2030 (0,6%).

Así, el riesgo país cae a los 593 puntos básicos y retrocede luego de tres jornadas consecutivas al alza.

dólar dólar blue 2.jpg El dólar blue subió. Pexels

El Ministerio de Economía informó que en febrero se volvió a registrar superávit financiero, y acumula 24 de los últimos 26 meses con cuentas en orden.

El lunes se conoció que, en febrero, el Gobierno registró un superávit primario de $1.41 billones (equivalente a 0,4% del PBI acumulado en los primeros dos meses del año) y un resultado financiero de $0,14 billones (0,1% del PBI en el mismo período, excluyendo intereses sobre lecaps/boncaps y boncers cupón cero).

Los ingresos totales cayeron 8,9% interanual en términos reales y el gasto primario disminuyó 8,8% en términos reales.

Los papeles nacionales operan con mayoría de alzas, entre las que destacan la de Transportadora de Gas del Sur (+3,7%), Banco BBVA (+2,8%) y Telecom Argentina (+2,5%).

En Wall Street los ADRs suben hasta 3,3% de la mano de Transportadora de Gas del Sur, seguido por Pampa Energía (+2,7%) y BBVA Argentina (+2,6%).