Mendoza: cómo les fue a los aliados de Javier Milei en las elecciones PASO desdobladas

Este domingo se llevaron a cabo las elecciones PASO en los siete departamentos mendocinos que optaron desdoblar. El protagonismo se lo llevó el peronismo, que se impuso en seis municipios, y Cambia Mendoza, que en algunas comunas obtuvo resultados alentadores pese a la derrota. No obstante, los frentes integrados por el Partido Demócrata y el Partido Libertario, ambos representados por Javier Milei a nivel nacional, también tuvieron buenas performance en algunos territorios. La mayoría están dentro del espacio demarchista denominado La Unión Mendocina para los comicios provinciales el 11 de junio.

Los libertarios decidieron aliarse con el Partido Demócrata y el Partido de los Jubilados en seis departamentos. Allí, también se sumaron -según la realidad de cada comuna- Compromiso Federal y Encuentro por Mendoza. El mejor resultado fue en San Carlos, donde el frente Encuentro por San Carlos -compuesto por Unión Popular, el Partido Demócrata y los Jubilados- triunfó con el 33,83% de los votos. Las miradas se las llevó Unión Popular, que gobierna el municipio en la actualidad y que puso al candidato Alejandro Morillas como aspirante en soledad. Los socios de Milei no influyeron directamente con un candidato, pero sí fueron parte de la celebración.

Donde Milei tuvo un buen domingo fue en San Rafael con un 9% de los votos en el cuarto lugar más poblado de la provincia. Luis Rodolfo Bianchi fue como precandidato a intendente en la comuna sureña. El ingeniero en computación libertario que se desempeñó como presidente de la específica de desarrollo regional de la Cámara de Comercio de San Rafael le ganó al demócrata Juan Baldovin y se quedó con la interna.

En Tunuyán el Frente Unidos por Tunuyán -formado por el Partido Demócrata, Partido Libertario, Partido de los Jubilados, Compromiso Federal y Unión por Mendoza-. también alcanzó 9% a través de Cristian Gottardini. De esta manera, el aliado de Milei -que no es libertario ni demócrata- se posicionó como tercera fuerza. Gottardini, no obstante, no forma parte de La Unión Mendocina en miras de las elecciones provinciales y el acuerdo fue para las elecciones adelantadas.

En Maipú el Frente Libertario Demócrata y Jubilados tuvo 5,70% de los votos. Claudia Córdoba, del espacio de Carlos Iannizzotto, le ganó a Alberto Chiaracani de los Jubilados.

En Lavalle, donde el peronismo arrasó con más del 60% de los votos, Betina Torrecilla logró un 4,11% del Frente Libertario Demócrata y Jubilados. Torrecilla está en las filas del Partido Libertario.

En Santa Rosa el panorama para el frente no fue favorable. Eugenia Magallanes -del Partido Demócrata- no logró atravesar el 2,73% necesario para superar las PASO. En La Paz no hubo candidatos.

Se trata de la primera elección en Mendoza en la que participan aliados -directos o indirectos- de Javier Milei. La próxima prueba será el 11 de junio en los comicios provinciales, donde se elige gobernador, legisladores e intendentes de 11 municipios.