Ganadores y perdedores de una elección con un dato alarmante

Por Laura Fiochetta, Gabriela Sánchez, Gianni Pierobon, Mariano Bustos, Diego Gubinelli y Pablo Icardi

Frente elegí y el PJ. En su peor momento histórico el peronismo salvó la ropa en las elecciones primarias sosteniendo en números un triunfo testimonial frente a Cambia Mendoza. También fue una ratificación de que la estrategia elegida para desdoblar fue acertada, pues en algunos departamentos el resultado podría haber sido otro con el arrastre nacional y provincial. El peronismo fue el más votado en 6 de los 7 departamentos, pero estuvo más cerca de lo esperado en San Rafael. En Maipú se mantuvo la tendencia histórica, en un resultado que tiene más sabor a triunfo personal de Stevanato que colectivo. El kirchnerismo mantiene relevancia en Santa Rosa y se les enciende una luz de alarma en La Paz. En San Rafael tuvieron un mal papel.

Cambia Mendoza y el 7 a 0. En una elección en la que tenían baja expectativa, analizan el resultado de manera resiliente. Fue finalmente un "7 a 0", pero con algunos matices. En San Rafael quedaron a 5 puntos sumando todos los precandidatos y en San Carlos también. En Maipú estuvo quizá la principal noticia: la derrota de Néstor Majul en manos de Mauricio Pinti Clop es una señal de recambio generacional. Es el único departamento donde hubo desafío interno real entre dos cornejistas, uno que no aceptó la orden directa. Y ganó el frente generacional. En San Rafael fue clave el buen desempeño de varios candidatos, como el aliado de Ernesto Sanz Francisco Mondotte. Para septiembre a Cambia Mendoza le queda el desafío de mantener los votos que arrastraron con varios candidatos. La política no es matemática y por eso no es un resultado garantizado. Fue la primera prueba electoral luego de la ruptura. Pero, vale aclarar, el quiebre con De Marchi ocurrió luego del cierre de listas.

Partido Verde. Ese partido fue un fiasco en sí, salvo en San Carlos. Por ahora no logró pasar el filtro para competir en 6 de los 7 departamentos en los que se votaba. En San Carlos sí, e incluso puede aspirar a gobernar. Pero mucho tiene que ver allí el candidato, pues Marcelo Romano tracciona por sí solo. Incluso hay un detalle: Romano era más proclive a que se aliaran con el frente La Unión Mendocina, algo que no ocurrió por la resistencia de Vadillo. La mala performance del partido pone en dudas lo que ocurrirá en las elecciones del resto de la provincia.

El FIT. El Frente de Izquierda tuvo una muy mala performance en las elecciones departamentales, donde no supera el piso para participar de las elecciones generales.

Matías Stevanato. Es uno de los ganadores del día. Venía de una mala elección en 2021, que lo llevó a tener minoría en el Concejo Deliberante. Hoy tuvo una refrenda importante para posicionarse hacia su reelección y, también, como un referente de peso en el peronismo. Está en la vereda de enfrente a La Cámpora, pero no tiene mala relación. Sí tuvo y tendrá acercamientos con Omar De Marchi, pues considera que hace falta un frente para darle pelea a Cambia Mendoza. Por eso, por ejemplo, no participó activamente del armado de las listas provinciales.

Los hermanos Félix.

Omar Félix. Ganó, se posiciona para volver a ser intendente y en ese sentido está en la lista de ganadores. Pero su retorno tiene algunas frustraciones a cuestas, pues él había apostado hace algunos años a desembarcar en el Gran Mendoza para ser gobernador y hasta se radicó en Ciudad. Ese proyecto se frustró y se queda en el pago chico. El resultado individual es exitoso, pero el frente tuvo un desempeño más opaco, pues Cambia Mendoza quedó a 5 puntos.

Roberto Righi. Tiene un sabor agridulce. El Frente Elegí tuvo una victoria gigante en Lavalle, casi humillante. Pero el candidato bendecido por Righi perdió la interna. Gerardo Vaquer había sido promocionado por el intendente como "su" candidato, pero perdió frente Edgardo González, diputado provincial. Ambos respondían al mismo equipo, pero el "cacique" se había inclinado por apoyar a Vaquer y perdió. Righi también se había hundido en sus dudas sobre su propia candidatura a gobernados y hasta el posible cruce con De Marchi. Se quedó a mitad de camino. Ahora puede aspirar a una candidatura nacional. Marcelo Romano sigue en carrera por la intendencia de San Carlos.

Marcelo Romano. Es el gran ganador fuera de los dos frentes mayoritarios. Casi en soledad, queda en una posición competitiva para aspirar a ser intendente de San Carlos. Tendrá una contienda particular con su "primo" Alfredo Cornejo. El Partido Verde tuvo un pésimo desempeño en el resto de la provincia, pero en San Carlos aspira al poder. También ganó internamente frente a Vadillo, con quien está distanciado. Una de las diferencias entre ambos es la posición frente a la estrategia electoral provincial. Vadillo votaba por ir en soledad, como ocurrió, y Romano para ir en el marco de un frente.

Majul y la vieja guardia. Néstor Majul es uno de los grandes derrotados de la jornada. Es parte de la vieja guardia del cornejismo, alfil incondicional del senador nacional. Contaba con todo el aparato oficial y perdió las PASO con Mauricio Pinti Clop, quien se animó a último momento a dar esa pelea. Mauricio Pinti Clop fue la gran sorpresa.

Mauricio Pinti Clop. Es una de las sorpresas. Se enfrentó a Majul y el ala dura del cornejismo, aliado con un grupo generacional que busca imponerse. Y ganó. Ya es presidente del Concejo Deliberante, en una maniobra vidriosa ejecutada por Cambia Mendoza. Ahora, junto a otros pares jóvenes buscan renovar el radicalismo.

Los "renovadores" de Cambia Mendoza. El grupo al que pertenece Mauricio Pinti Clop se anotó una victoria interna, aún en un municipio en el que es difícil que puedan llegar al poder. Algo parecido ocurre en Luján con Natalio Mema y en otra instancia con Jimena Latorre.

Flor Destéfanis. Es una de las ganadoras dentro del peronismo. Tuvo un amplio triunfo en su departamento y quedó muy bien posicionada para la reelección. Le tocará una tarea dura hacia el futuro: como presidenta del PJ tendrá que liderar a ese partido en el peor momento de su historia y con el arrastre negativo del gobierno nacional.

Leo Fernández y Julio Totero. Una de las sorpresas fue el resultado de las PASO de Cambia Mendoza en Santa Rosa. El candidato del MID y el Pro, que se impuso y será candidato a intendente. Llega con el apoyo del empresario Julio Totero, quien está metido en política como parte de un sector desarrollista.

Omar De Marchi. No participó activamente de las elecciones departamentales porque no había armado el frente antes del cierre de listas. Miró de costado e hizo un intento por festejar un triunfo que no fue de la magnitud que esperaban. En San Carlos sus aliados fueron los más votados, pero con dos rivales competitivos. Por eso casi queda en offside.

Alfredo Cornejo. Tuvo un rol activo en la campaña, pero el día de la elección mantuvo un extraño bajo perfil. Aunque es un activo partícipe de las redes, no hizo mención a la elección, quizá por la prudencia para no quedar pegado con la derrota. Cuando vio que el resultado no era "catastrófico" sí habló.

Jorge Difonso. En principio "salvó la ropa" en el primer round de San Carlos porque su candidato fue el más votado. Pero la elección está abierta por la división en tercios. Sabor agridulce. Menos del 60% del electorado votó.

La bronca y el desinterés, el dato alarmante. Hubo un muy bajo porcentaje de participación. Incluso a esta hora no supera el 60%, según los datos oficiales (falta un 10% de mesas escrutadas). Es, así, la elección obligatoria de menor participación que se recuerde. De antemano había poco clima, a lo que se le sumó la bronca social y el desinterés. En las PASO suele haber menos participación que en las generales, pero las municipales del 2023 llaman la atención. De cara al futuro preocupa, pues quedan al menos 5 instancias electorales más. La falta de participación fue tan grande que para septiembre hay un final abierto: hay casi un 20% de votantes que habitualmente vota que hoy no lo hizo, a lo que se le suma un 10% más de votos negativos.

El sistema de votación. El mecanismos de votación tuvo una buena primera prueba, aunque habrá que analizarlo en detalle. La boleta única tuvo una implementación sencilla, aún con la rusticidad de los boxes de votación: eran cartones doblados. No hubo grandes demoras, ni denuncias graves. Sí se dificultó la votación para personas de mayor edad, por la letra pequeña y el poco espacio, por mencionar un ejemplo. Hubo un alto grado de votos nulos que serán parte de un análisis fino para saber si fueron votos negativos a propósito o errores por falta de información.