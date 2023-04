Fue número dos de Martín Insaurralde y ahora es candidato de Horacio Rodríguez Larreta en Lomas de Zamora

Guillermo Viñuales trabajó durante más de 10 años con el actual Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, en Lomas de Zamora. Allí fue funcionario en varias carteras, primer concejal por el Frente de Todos e incluso comandó el Gabinete municipal.

Sin embargo, luego de las elecciones de 2019 y con el acercamiento decidido del intendente, actualmente en uso de licencia, al espacio kirchnerista, dio el portazo. En 2020 renunció a todos sus cargos y se pasó a la oposición donde inició la construcción política cercana al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, junto a una serie de dirigentes peronistas del conurbano. Hoy es precandidato a intendente por la oposición municipal y trabaja por la candidatura a gobernador de Diego Santilli.

En una charla mano a mano en el ciclo de entrevistas de MDZ, Viñuales explica el por qué del salto político y cómo se prepara para intentar desbancar al peronismo que comanda Lomas de Zamora desde el regreso de la democracia.

-¿Qué es Unidos por Lomas?

-Es un espacio vecinal que surge a partir de que muchos peronistas que abandonamos el Frente de Todos porque nos dimos cuenta que esto nos llevaba a la realidad que vivimos hoy en día. En el año 2020, un grupo formado inicialmente por peronistas pero con muchos vecinos de Lomas, reunimos las 4000 fichas de afiliación, armamos este espacio vecinal e inmediatamente nos integramos al frente Juntos. Con referentes con los que nos sentimos cómodos trabajando nos vamos a presentar dentro de las internas de Juntos por el Cambio para intentar ganar la Intendencia de Lomas de Zamora y generar un cambio importante.

-Estuviste muchos años trabajando con Insaurralde. De hecho fuiste uno de los principales laderos de él. ¿Por qué te fuiste, que es lo que sucedió y cómo recalaste en el lugar donde estás ahora?

-Yo me sumé en el año 2009 a la Juventud Peronista. En ese momento yo trabajaba en el Banco Central con Martín Redrado. Siempre tuve vocación política, por lo demás, siempre viví y vivo en Lomas. Cuando él me convoca, cuando asume de un día para el otro por la renuncia del intendente Rossi, me sumo. Y durante buena parte de los comienzos de gestión me sentí muy a gusto. Tenía cargo del área de educación.

Muchas veces me pongo a pensar y creo que el que cambió no fui yo. Me parece fue él (por Insaurralde), que ingresó a otro mundo más vinculado con la farándula, con los medios de comunicación, cuando se mudó a Puerto Madero. Y finalmente, cuando él decide dejar un poco esa autonomía que siempre tuvo en Lomas.

Yo sentía el orgullo de formar parte de ese espacio en Lomas, pero se sumó a esos elementos La Cámpora. A mí se me hizo un combo muy difícil de defender en el día a día con los vecinos.

Entonces vino la pandemia y tome la decisión de renunciar. No pedí licencia. Tenía dos cargos, la Jefatura de Gabinete de Lomas y además era concejal en uso de licencia. Renuncié a todo. Ahora trabajo en el sector privado, en un colegio en Lomas de Zamora y de trabajo en política desde el llano.

-Mencionaste a La Cámpora. ¿Qué pasó con ese espacio político en Lomas de Zamora?

-Yo nunca comulgué con el kirchnerismo. Durante muchos años Insaurralde fue alguien que se diferenció del kirchnerismo, incluso habiendo sido candidato de Cristina. Tuvo buen diálogo con María Eugenia Vidal, e incluso armó el Grupo Esmeralda. Tenía una relación de autonomía también con el gobernador Scioli. Nunca fui de los dirigentes que lo acompañó en la trayectoria provincial. Me sentía orgulloso y estábamos generando un cambio. Pero él se va de muchas maneras de Lomas. La Cámpora empieza a crecer y bueno, yo creo que La Cámpora es la peor expresión del kirchnerismo y el kirchnerismo hoy es realmente y desde tiempo atrás, lo peor que le está pasando a la Argentina.

Todo eso hizo que yo sienta mucho rechazo, no en términos personales con las personas de La Cámpora, sino con el proyecto en sí. Insaurralde evidentemente o pactó o se favoreció la llegada de La Cámpora a Lomas. Lo vemos con las principales figuras que hoy tiene el gabinete de Lomas, con los cargos encumbrados que tiene la gente de La Cámpora. Yo no tenía más que hacer ahí.

-¿Cómo evaluás la gestión actual y qué es lo que proponés?

-Tenemos una gestión con mucho cemento y con poco funcionamiento abocada a cuestiones que se vean en espacios públicos. A festivales, a entregas de bicicletas, a cosas que se noten. Y tenés una gestión que tiene uno de los presupuestos de seguridad más bajo del conurbano. No llega al 5%.

Tenemos una gestión que inaugura hospitales, pero no puede contratar médicos porque le ofrece la mitad de lo que cobran en Ezeiza, un distrito vecino y también conducido por el Frente de Todos.

No escuchan a los vecinos, no recorren los barrios cuando van a una actividad, lo hacen rodeados de militantes que lo van a aplaudir. Nuestra propuesta es volver a las prioridades de un municipio, seguridad, generar trabajo privado, generar las condiciones para generar trabajo, salud pública y educación son esos cuatro ejes.

Lomas de Zamora es un distrito muy grande y también muy diverso. Tiene un bolsón muy importante de pobreza. ¿Cuáles son las respuestas que se le pueden dar desde el municipio?

Lomas es un distrito del segundo más importante en población del conurbano. Tenemos que ganar en transparencia, que la ayuda le llegue a quien necesita, que ganar en generación de puestos de trabajo privado. Estamos estudiando las ventajas comparativas y competitivas que tiene Lomas respecto de la Ciudad de Buenos Aires. Queremos saber en qué es fuerte Lomas para ver de qué manera podemos generar condiciones para que más comercios y más empresas se radiquen el Lomas.

-¿Por qué estás con Horacio Rodríguez Larreta y qué significaron los encuentros que tuviste con Ramón Puerta y Chiche Duhalde?

-Cuando nosotros nos sumamos a la propuesta de Juntos, nos entusiasmó mucho las experiencias de algunos municipios de Gran Buenos Aires. Desde esa experiencia nos sumamos y te diría que lo sintetizamos con algo: una frase que se está usando mucho hoy en día, que es la generación del 23. Nosotros vemos en Horacio Rodríguez Larreta y en Diego Santilli a dos personas preparadas con equipos de gobierno, con experiencia de gestión. Significan una nueva etapa que toma lo que se hizo bien, pero por sobre todas las cosas, que decide corregir constructivamente lo que se hizo mal.

Nos encontramos con Ramón Puerta, Miguel Ángel Pichetto, Claudia Rucci. Va a venir Miguel Ángel Toma. Y en ese contexto invitamos a Chiche Duhalde. Si bien no manifestó su apoyo a nuestra candidatura, mencionó el apoyo a la coalición como una alternativa.