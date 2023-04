Un candidato a intendente admitió su preocupación por las dudas del PJ

Para el peronismo de Tunuyán, no hay margen de sorpresas de cara a las elecciones y se Emir Andraos se ilusiona con suceder a Martín Aveiro con un amplio apoyo de vecinos. Sin embargo, el precandidato a intendente admitió su preocupación por la falta de definiciones a nivel provincial y advirtió que el peronismo necesita salir de la incertidumbre porque se acaba el tiempo. En ese sentido, sostuvo que la definición de Omar De Marchi de salir de Cambia Mendoza debería aclarar el horizonte para que el PJ salga a la cancha.

"Hay mucho ruido político con el anuncio de Omar De Marchi de dejar Cambia Mendoza. Y a eso se suma lo que genera el silencio en el peronismo. Éstas definiciones que se están conociendo ahora dan oxígeno y también direccionan hacia lo que el partido debe hacer ahora pensando en las próximas elecciones", señaló Andraos.

Para el tunuyanino, "lo que pasa en el PJ de Mendoza es un reflejo de lo que pasa a nivel nacional" por "la falta de liderazgo y de conducción plena" que existe en el Frente de Todos. Pero advirtió que se acaba el tiempo para reaccionar y ofrecer una propuesta competitiva en Mendoza.

"Lo de De Marchi es fuerte porque es un dirigente de peso que marca un horizonte nuevo de cara a las elecciones. Estará en nuestra inteligencia y estrategia aprovechar la situación. Si seguimos siendo presos de las indefiniciones nacionales o de una estructura fuerte, vamos a terminar pagando las consecuencias porque no queda mucho tiempo", expresó en diálogo con MDZ Radio.

"Me parece que estos días van a ser muy intensos en cuanto a reuniones y posturas de diferentes dirigentes. Espero que sean transparentes y sinceros para poder ir a elecciones con un candidato que traccione y que tenga oportunidades. Las circunstancias ayudan y hay que ser inteligentes", destacó Emir Andraos más allá de que aclaró que en realidad él está más concentrado en la elección departamental.

El peso de Aveiro en la lista

Andraos admite la importancia de que el nombre del actual intendente lo acompañe en la boleta para poder traccionar votos e incluso no descarta que en dos años Martín Aveiro vuelva a la intendencia. Pero aclara que su intención es darle continuidad a la actual gestión sin pensar en lo que puede pasar dentro de tanto tiempo.

"Ahora me toca convencer al vecino de qué esto va a continuar. No soy igual a Martín pero tenemos un modelo claro y un horizonte al cual vamos", subrayó. "Resignando intereses, porque podría haber sido diputado, senador, etc, prefirió ser candidato a concejal y traccionar votos. Seguramente después el deberá definir qué hace si aparecen oportunidades. Yo espero que sea gobernador de la provincia en algún momento", explicó en MDZ Radio y lamentó que no se hayan dado las condiciones para que Aveiro fuese candidato a gobernador este año.

"El era un buen candidato a gobernador pero la condición de incertidumbre en el peronismo lo tiró para atrás. Vio que no se definían cosas en el partido para presentarse", subrayó.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que vuelva a la intendencia en dos años de forma interina no se animó a descartarlo. "La cuenta que usted plantea es real. La Constitución permite que, después de dos años, puede quedar al frente de la intendencia el presidente del Concejo Deliberante como interino. Pero dos años es una barbaridad en política. La idea es que yo sea intendente", remarcó.