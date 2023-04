Al igual que el PRO, la Coalición Cívica mendocina fue intervenida

Al igual que el PRO, la Coalición Cívica - ARI de Mendoza fue intervenida este miércoles por la tarde noche, en el marco de las tensiones existentes entre el titular del partido a nivel local, Marcos Quattrini, y Cambia Mendoza. El espacio que tiene como referente a Elisa "Lilita" Carrió había firmado el 28 de febrero la adhesión al frente oficialista para las elecciones municipales desdobladas, pero -en aquella ocasión- Quattrini lo hizo sin confirmar que se replicaría para las elecciones provinciales.

"La idea es que se arreglen estos caminos que se fueron rompiendo y desgastando con el tiempo. Queremos tener una alianza que sea de gobierno y no solo electoral. La idea es poder estar en lugares en los que uno pueda tomar decisiones y tener el control", dijo ante la prensa un mes atrás.

Pero, aparentemente, las negociaciones no llegaron a buen puerto. El acta de intervención, que cuenta con la estampa del diputado nacional y presidente del partido a nivel país, Maximiliano Ferraro, estableció un plazo de un año para que concluya el procedimiento.

Concretamente, el escrito indica: "Maximiliano Ferraro y Mariana Zuvic, en nuestro carácter de presidente y vicepresidenta, respectivamente, del partido Coalición Cívica ARI - Orden Nacional, nos dirigimos a ustedes a fin de informarles que en el día de la fecha se reunió la Mesa Ejecutiva Nacional y resolvió 'la intervención del partido Coalición Cívica -Afirmación para una República Igualitaria - distrito Mendoza, en todos sus órganos -a nivel nacional, provincial y municipal- por el término un año, con posibilidad de prorrogarse un año más, de acuerdo a lo establecido por la Carta Orgánica', designando como interventores para actuar en forma indistinta a Marcela Campagnoli y a Facundo Del Gaiso".

"A tal fin, les enviamos adjunta a la presente el escaneo del acta correspondiente en la cual consta dicha resolución. Asimismo, les comunicamos que la intervención ordenada fue informada al Juzgado Federal con Competencia Electoral de la Capital Federal", agrega.

El documento que detalla la intervención

En diálogo con MDZ, Daniela Stella, miembro de la Mesa Ejecutiva del partido en la provincia y dirigente enfrentada a Quattrini, comentó: "Fuimos notificados. No nos quedan claros los fundamentos. Consultada sobre lo que ocurrió en este ultimo mes para que las conversaciones de la cúpula con el radicalismo no terminaran de la mejor forma, aclaró que "el punto de quiebre no es de la mesa ejecutiva, sino del presidente (Quattrini)".

"Nuestra voluntad siempre fue participar del frente Cambia Mendoza", dijo y concluyó: "Las intervenciones no son un proceso sano. Ya demasiada especulación da el Gobierno nacional. Los egos sobre lo colectivo es un error".

La división interna en la Coalición Cívica local viene desde 2021, cuando un sector optó por alejarse de Cambia Mendoza para las elecciones legislativas e ir por afuera el frente Vamos Mendocinos. A partir de ese momento, la interna se profundizó y, pese a lo ocurrido para las elecciones municipales adelantadas, no prosperó un plan de unión entre ambas partes.

Desde el partido nacional consideraron con esta reciente decisión de intervenir que deben mantener su relación política con el radicalismo.