El PRO y la Coalición Cívica finalmente estamparon la firma en Cambia Mendoza para las elecciones desdobladas

A horas de que se cumpliera el plazo formal establecido por la junta electoral para la constitución de frente electorales de cara a las elecciones desdobladas en siete municipios, tanto el PRO y la Coalición Cívica sellaron este martes su firma dentro de Cambia Mendoza. Sin embargo, ninguno de los dos ha definido de forma oficial qué hará respecto a los comicios provinciales, que incluyen la pelea por la gobernación y a los departamentos restantes.

Por el lado del PRO, mientras la disputa entre el sector de Omar De Marchi con el radicalismo parece no aflojar, el partido presidido a nivel provincial por el diputado nacional Álvaro Martínez firmó el acta de constitución de frente para las elecciones en las comunas de Maipú, Lavalle, Tunuyán, San Rafael, La Paz, Santa Rosa y San Carlos. Esto responde a la determinación de "dar libertad de acción" a la dirigencia partidaria en dichos territorios. Quienes asistieron como representantes del demarchismo para firmar el acta legal -tal cual fue resuelto en asamblea- fueron los senadores provinciales Valentín González y Germán Vicchi. Considerando la marcada diferencia existente entre el PRO que responde a De Marchi y Horacio Rodríguez Larreta y el de tintes más vinculados a Patricia Bullrich -que no quiere abandonar Cambia Mendoza, tanto González como Vicchi optaron por actuar con discreción y no aparecer en la foto de "unidad", aunque sí se los pudo ver completar el papeleo en un ámbito más privado.

"Conforme a la asamblea de este lunes, fuimos autorizados a suscribir el frente en los site departamentos que desdoblan", señaló ante la prensa Germán Vicchi, que luego. sin querer sembrar la polémica, explicó que no aparecieron en la foto de unidad porque estaban "controlando el acta y nada más. Nos sacaron una mientras firmábamos". Además, dijo que no "hubo ningún reproche" sobre la pelea referida al frente provincial, que tiene como fecha final el 12 de abril.

Germán Vicchi y Valentín González firmaron en nombre del demarchismo. Foto: Prensa UCR.

En tanto, la Coalición Cívica, que también tiene matices puertas adentro en relación a la renovación de alianza con Cambia Mendoza, finalmente selló su incorporación al frente en las elecciones de los siete municipios que adelantan.

Marcos Quattrini, presidente del partido y que desde hace tiempo se mantenía alejado del oficialismo, aseguró: "Firmamos esta primera etapa y vamos a conformar el frente Cambia Mendoza en los siete departamentos. La idea es colaborar con este frente para que el kirchnerismo de una vez por todas desaparezca de Mendoza".

Marcos Quattrini firmó la integración en los siete municipios que desdoblan. Foto: Prensa UCR.

Al ser consultado por la opinión del referente de la Coalición Cívica y exdiputado nacional, Gustavo Gutiérrez, que en el último tiempo coqueteó con De Marchi en público, Quattrini declaró que "esto fue perfectamente articulado dentro de lo que es la Mesa Ejecutiva provincial. Tenemos siete miembros y se ganó por simple mayoría que queríamos firmar en este tramo. Gustavo (Gutiérrez) está totalmente de acuerdo porque es nuestro prócer y lo resolvimos de manera conjunta". Y añadió: "La idea es que se arreglen estos caminos que se fueron rompiendo y desgastando con el tiempo. Queremos tener una alianza que sea de gobierno y no solo electoral. La idea es poder estar en lugares en los que uno pueda tomar decisiones y tener el control".

Sobre los rumores de establecer una alianza con el Partido Demócrata (PD), sostuvo: "Hablo con ellos, pero no hablamos de elecciones. Nos juntamos a comer".

Constituyeron el frente Cambia Mendoza

Oficializaron su participación oficial en el frente los siguientes partidos con personería jurídica: Unión Cívica Radical (UCR), PRO Propuesta Republicana Libres del Sur Coalición Cívica ARI, Partido Socialista, Partido Federal, Partido Fe y el Partido Renovador Federal.

Mientras que firmaron el acta de adhesión por contar con la personería: Partido Demócrata Progresista (PDP, Republicanos Unidos ,+ República y el diputado provincial Guillermo Mosso, del Partido Demócrata.