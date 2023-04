El exabrupto de José Luis Espert contra Cristina Fernández de Kirchner: "Nos cagó de hambre con..."

José Luis Espert explotó contra Cristina Fernández de Kirchner tras el acto de la vicepresidenta en La Plata y, en la previa de su incorporación a Juntos por el Cambio, cometió todo tipo de exabruptos contra la compañera de fórmula de Alberto Fernández.

El diputado y líder de Avanza Libertad, señaló: "Cristina dice ahora que el déficit fiscal no genera inflación sino la devaluación del peso y si hay déficit es porque se paga poco Impuesto a las Ganancias (a pesar que nos violan con el resto de los impuestos). Intérnenla".

Para José Luis Espert el Gobierno caería "en los mismos errores de siempre" si avanza con un acuerdo de precios y salarios. En una metralla de twits luego del acto del kirchnerismo en La Plata, el precandidato presidencial de Avanza Libertad también criticó a Cristina Fernández de Kirchner por su fábula política sobre halcones, palomas y pingüinos.

"Ahora Cristi da una clase de zoología y dice que las palomas y los halcones son aves que vuelan solitas, en cambio ella, pingüina, es una ave colectiva. Claro, en vez de matarse de hambre sola, nos cagó de hambre a todos con su plancito", publicó en su red social de Twitter.

"Eso sería repetir fracasos. Hemos hecho más acuerdos de precios y salarios que almuerzos y cenas en los últimos 50 años", sostuvo el legislador, en referencia a la intención del ministro de Economía, Sergio Massa, de acordar con empresarios y sindicalistas un acuerdo de ese tipo, por 90 días. Según José Luis Espert, el jefe del Palacio de Hacienda "está tratando, sin escrúpulos, de que el kirchnerismo tenga los menores costos posibles del desastre que ha generado", a la vez que indicó: "Esto es lo que tendremos de acá hasta octubre", cuando se realicen las elecciones presidenciales.

En declaraciones al programa HTH, de FM Blue, el economista señaló además: "El kirchnerismo no va a renunciar al empresariado corrupto con el que negocia todo. Y no van a hacer una reforma del Estado para reducir el gasto porque también es su negocio".

"Tampoco van a cambiar las leyes laborales porque no le importa el trabajador, sino que le importan los sindicalistas corruptos", se quejó. Espert le pidió al presidente Alberto Fernández que "por más que haya decidido no ir por la reelección, no abandone a los argentinos y no deje de gobernar".

A nivel político, el legislador ratificó su interés de formar parte de Juntos por el Cambio, pero aclaró: "El liberalismo va a tener su propia lista de candidatos y va a competir contra la lista de (Horario) Rodríguez Larreta y la de (Patricia) Bullrich".