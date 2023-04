Luis Petri presentó su precandidatura a gobernador de Mendoza y diferenció su fórmula de la de Alfredo Cornejo

El radical Luis Petri, que competirá el 11 de junio en las elecciones PASO de Cambia Mendoza contra Alfredo Cornejo, presentó oficialmente este jueves su precandidatura a gobernador. Durante el acto realizado en el hotel Park Hyatt del microcentro de la Ciudad, el exdiputado nacional hizo hincapié en la inseguridad en la provincia, "la lucha contra el populismo" y, a su vez, cargó contra quienes "decían que no teníamos estructura y que valíamos dos pesos". También mencionó el cortocircuito que tuvo con el sector empresarial antes del cierre de listas.

Acompañado de Patricia Giménez, la exdiputada nacional y exembajadora en Costa Rica que lo acompaña en la fórmula como precandidata a vicegobernadora, Petri señaló: "Escuchaba a Cornejo de que tenía miedo de su vicegobernadora (en relación a Hebe Casado, del PRO). Yo no tengo miedo de Patricia". Y, en relación al exsecretario de Comercio de la Nación, aseveró: "Como candidata es una mujer que defendió la verdad y lo hizo enfrentándose a Moreno cuando intervenía al Indec. Allí estuvo Patricia junto a Julio Cobos para realizar un diagnóstico certero de la pobreza en Mendoza. Y fue Patricia quien lo hizo. Se enfrentó a un hombre que ofrecía guantes o ponía pistolas sobre la mesa".

En tanto, indicó: "Cuando decían que no íbamos a llegar. Que no íbamos a poder contra todos los aparatos. Cuando decían que no teníamos estructura. Que valíamos dos pesos pero lo aceptábamos con mucha convicción de cuando veíamos las encuestas con un nivel de conocimiento bajo. Las encuestas dicen lo que quieren que digan quienes la pagan. Uno no trabaja por una provincia mirando una encuesta. Lo hace con amor y convicción por transformarla".

Luis Petri y Patricia Giménez. Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.

Sobre ese punto, Petri puntualizó: "Decían que íbamos a buscar unos cargos. Cuando dejé de ser diputado nacional en diciembre de 2021 me ofrecieron varios cargos y decidí quedarme en el llano. Aseguré que no me iba a reciclar en alguna subsecretaría o ministerio. No quise ser de los que se reciclan en algún cargo. Y desde el llano desafiando a todos los manuales de la política comenzamos a construir este proyecto colectivo. Los mendocinos lo van a creer porque queremos dejarle un mejor futuro a nuestros hijos. Estamos viviendo un momento de crisis donde muchos mendocinos quedan bajo la línea de pobreza".

"Queremos otra Mendoza, porque la vemos estancada. No desde ahora. Hace 20 años que la provincia no crece y esto se ve reflejado en sus indicadores. Le echan la culpa a la sequía, a la guerra o a la pandemia. Esta es una de las últimas oportunidades que tenemos para sacar a este país adelante. Hoy vamos a competir en las próximas elecciones pero dentro de Cambia Mendoza porque tenemos miedo que se siga afirmando el modelo populista, el modelo del kirchnerismo. Queremos ganar con valores. Queremos ganar con identidad (...) El gran desafío es luchar contra el populismo, ese que ofrece espejitos de colores y nos sigue comprometiendo el futuro. Que ofrecen soluciones cortoplacistas pero que siguen comprometiendo al futuro de todos. Por eso vamos a competir por dentro. Tenemos diferencias. Porque tenemos diferencias respecto a lo que queremos para los mendocinos", aportó el precandidato radical.

Junto a la confianza de miles de Mendocinos que creemos que un Futuro Seguro es posible, hoy lanzamos con @PGimenezDC nuestra campaña, convencidos de que con trabajo y educación podemos lograr la Mendoza que queremos. #LuisPetri2023 pic.twitter.com/YA4QZHEsib — Luis Petri (@luispetri) April 27, 2023

Seguridad

En su campaña Petri ha utilizado a la inseguridad como uno de sus principales disparadores de campaña. Por ello, manifestó: "Hay que repensar todo el sistema de seguridad, incluso el papel de la Justicia. Es necesario acelerar los procesos para que rápidamente los culpables sean condenados. También debemos ampliar los juicios por jurados. Y tenemos que ampliar el registro de ADN, otra iniciativa que se logro en Mendoza también por una ley mía y que puso en vigencia Cornejo. Debemos tener un banco genético importante y hay que incorporar tecnología como taser y cámaras de últimas generación que permitan el reconocimiento facial. Pero fundamentalmente hay que empedrar a la policía. Deben sentir que si se juegan la vida se sientan apoyados por el mismo Estado. Para que terminen condecorados cuando salvan la vida de un mendocino inocente".

"Debemos tener una Justicia con perspectiva a favor de la víctima. Hay que luchar contra el narcotráfico poseyendo inteligencia criminal y destruyendo los búnkeres donde se vende droga. Hay tres maneras de combatir la inseguridad. Una es la de Berni, la otra es administrando la inseguridad y la tercera es hacerles la vida imposible a los delincuentes", completó.

Julio Cobos dijo presente en el evento. Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.

El acuerdo con el sector empresario de Cambia Mendoza que no prosperó

En conferencia de prensa, fue consultado acerca de los inconvenientes con el sector empresario que derivaron en que Activá Mendoza no presentara candidatos dentro del frente. Rodolfo Vargas Arizu confesó días atrás a MDZ Radio que su espacio tenía acordado hasta casi el último minuto aportar el precandidato a gobernador en la fórmula encabeza por Luis Petri. Sin embargo, señaló que hubo "presiones" que lo impidieron y ahora apoyarán a Alfredo Cornejo.

En ese sentido, sostuvo al respecto: "Estuvimos hablando con ellos y lamentablemente no se llegó a un acuerdo. También estaban hablando con Cornejo y con Omar De Marchi antes de irse de Cambia Mendoza. Nosotros intentamos que nos acompañaran y no se logró. Pero, sin lugar a dudas, en esta lista hay emprendedores, productores, trabajadores y empresarios. Fundamentalmente, el 95% de quienes integran la lista no viven de la política. Nosotros creemos que recogimos el guante de lo que pedían los mendocinos. Y una de las cosas era que renováramos la política: que trajeramos gente nueva y que padezca al Estado porque lo pueden cambiar. Si hacemos las mismas cosas y votamos a las mismas personas, vamos a obtener los mismos resultados. Creemos que estamos engrandeciendo no solamente al frente Cambia Mendoza, sino que apostamos a desarrollar y transformar la provincia".

Finalmente, a la hora de hablar de qué lo diferencia de Alfredo Cornejo, con quien se medirá en las PASO, ponderó: "Yo con Alfredo tengo muchas semejanzas en lo que tiene que ver con el orden fiscal y valoro mucho lo que se ha hecho en políticas de transparencia. Pero sí tengo diferencias respecto de la Mendoza que viene y lo que necesita para solucionar los problemas de empleo y de inseguridad. Pensemos que la ley de inhibidores de señal se aprobó hace 15 años en la Legislatura y hoy no se aplica. Entonces, claramente tenemos diferencias en cómo encarar los problemas".