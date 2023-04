Los empresarios revelaron por qué retiraron sus candidatos de Cambia Mendoza

Rodolfo Vargas Arizu explicó los motivos por los que Activá Mendoza, el espacio integrado por empresarios, tomó la decisión de no participar en las elecciones provinciales, tras no haber llegado a un acuerdo con la lista del precandidato a gobernador Luis Petri en las filas de Cambia Mendoza. Vargas Arizu reveló que su partido iba a aportar vicegobernador y cuatro legisladores en la lista de Petri. No obstante, comentó, hubo "presiones importantes" que provocaron que el plan se derrumbara y que, ante la falta de protagonismo, optaran por dar un paso al costado.

"Hemos tenido una lección de la política vieja de Mendoza y de Argentina. Habíamos acordado ir con Luis Petri. Dos o tres días antes y hasta el mismo día (el sábado, día del cierre de listas). Después las cosas se precipitaron de tal manera, que era más o menos lo que preveníamos que podía suceder: ser parte de la interna radical. En ese contexto, la situación se tornó más complicada y retiramos todos nuestros candidatos".

Vargas Arizu señaló que, tras el mal trago con Luis Petri, Activá Mendoza respaldará la precandidatura a gobernador de Alfredo Cornejo. "Seguimos perteneciendo al frente Cambia Mendoza y apoyamos la candidatura de Alfredo Cornejo. Dimos nuestra palabra y no quisimos debilitar lo que ha venido sucediendo en estos últimos meses".

?Evaluamos hasta último momento la posibilidad de presentar candidatos propios, pero consideramos que como está configurado el proceso electoral que afronta Mendoza, no están dadas las condiciones para que nuestra participación sea efectiva y podamos contribuir aportando balance — Activá Mendoza (@activa_mendoza) April 23, 2023

"Está la gente que apoya abiertamente a Cornejo y los que no lo apoyan tal vez no les da para irse por afuera. En esa interna hay presiones importantes y, después de una negociación final, nos levantamos y nos retiramos. Como nosotros no tenemos que negociar cualquier cosa porque estamos fuera de la política, algunas cosas no nos gustan y nos vamos", aportó.

La exdiputada nacional radical Patricia Giménez es la compañera de fórmula de Petri. Aunque, según sostuvo el empresario, su sector tenía prácticamente cerrado ese lugar. "En principio eran cuatro legisladores y la vicegobernación. Es lo que habíamos hablado desde hace tres semanas. Hasta las 16 h. era lo que estábamos conformando con algunos espacios en intendencias. Y bueno, retiramos nuestra gente y nos fuimos", dijo Vargas Arizu.

Muchas gracias por tu apoyo y confianza @juliocobos! Vamos a luchar con @PGimenezDC dejando el corazón para transformar Mendoza y resolver los problemas de los mendocinos! https://t.co/3Jvk61aGZP — Luis Petri (@luispetri) April 23, 2023

Y agregó: "Hubo una presión y no nos gustó. Desde ya, nuestra participación como independientes no es muy bienvenida en la política. Solamente algunos aprecian el valor de gente que sufre las consecuencias de malas políticas (...) A Alfredo no le pedimos nada porque sabíamos que tenía su micro lleno".