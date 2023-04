Dura crítica de Marcelino Iglesias a los empleados municipales que están de paro en Guaymallén

El intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, participó este último jueves de la presentación de Marcos Calvente, secretario de Obras Públicas, como precandidato para sucederlo al frente del departamento. En su discurso, el jefe comunal que integra la lista de Alfredo Cornejo para competir por una banca en el Senado provincial, se refirió a la situación de paro y movilización encabezada por empleados municipales que reclaman mejoras salariales. Calificó la protesta de "injusta" y sostuvo que "no tienen la maquinita de imprimir billetes".

Concretamente, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Guaymallén (Soemg) se concentró en la explanada del edificio municipal bajo el reclamo de un aumento del 100% en una sola cuota a cobrar con la liquidación de mayo de 2023 debido a que los salarios de abril de 2023 ya están liquidados". Exigen un 60% de aumento para la Dirección de Obras, 40% para la Dirección de Servicios Públicos, 50% para Dirección de Espacios Verdes y un aproximado de 50% para el resto de las áreas. En tanto, piden un bono compensación de $35.000 a partir de mayo y el no descuento de la jornada laboral por el reclamo salarial.

"El paro en los servicios es total. Desde el martes están resentidos todos los turnos de la recolección, limpieza de cunetas, espacios verdes, obras por administración, el cementerio, Salud, rentas y un sector administrativo del edificio. Hace dos días que no hay obras, no se corta el césped, no se atienden rentas y que no se levanta la basura en Guaymallén. Hoy hay asamblea y se va a votar la continuidad del paro", comentó a MDZ Martín Rodríguez, referente del Polo Obrero y protagonista en la movilización.

Sobre este panorama de tensión, Marcelino Iglesias dijo en la sede departamental de la Unión Cívica Radical (UCR): "Hoy estamos sufriendo un paro injusto, porque somos de los municipios que más altos salarios tienen y de los que cumplimos nuestras obligaciones salariales sin tickets y sin subterfugios. Vamos al frente y practicamos una relación cara a cara con el personal. Lo he hecho durante siete años y medio. Sin embargo, no es casualidad que este paro salvaje se largue en Mendoza. Qué casualidad que aquellos que adscriben al Gobierno nacional, que es el que genera la inflación que nos hace daño al bolsillo de todos y sobre todo a los más humildes, sean los más gritones y agitadores contra el Gobierno municipal. Nosotros no tenemos la maquinita de imprimir. Una la tiene (el exvicepresidente Amado) Boudou que la compró por ahí y la otra la tiene el Banco Central, que no le alcanza porque tiene que andar importando (billetes). Es ese el grave daño".

"Hemos dicho veinte mil veces que la fábrica más eficaz de pobres en el mundo es la inflación. Y también he dicho una frase que siempre repito desde la campaña del 2015: estoy podrido y cansado de escuchar a aquellos que se llenan la boca hablando de los pobres, pero a costa de sus bolsillos. Por eso, y no solo desde el punto de vista político, sino también desde el ético, en Guaymallén no puede haber retroceso. Tenemos la obligación de consolidar el presente, pero pensando el futuro".

En otro tramo de su intervención aseveró que "en Guaymallén tenemos el rumbo muy claro y un equipo que costó conformar porque, como dijo Marcos (Calvente), la mayoría no habían sido funcionarios públicos y no conocían un expediente. Tuvieron que aprender. Tuvimos que aprender porque me cuento a mí. Nos costó, cometimos errores y los rectificamos. Nos caímos y levantamos, pero lo que nunca estuvo en duda fue el rumbo".

Halagos a su gestión y dardos a Daniel Orozco

En el evento radical, Iglesias aprovechó para lanzar indirecta al intendente de LasHeras, Daniel Orozco, que decidió romper con Cambia Mendoza y unirse a La Unión Mendocina, el frente de Omar De Marchi. "Estamos firmes y sólidos ampliando el frente. Lo que nos une es la lucha permanente contra el populismo, la mentira, el mesianismo y el tráfico de influencias. En definitiva, contra la corrupción. Algunos saltimbanqui se han ido a colocar en otros lugares y debe ser porque tienen más afinidad con el populismo".

Y aseguró que "mientras nosotros hacíamos un sano ajuste para poder cumplirle a los empleados y a los vecinos, otros se la pasaban sonriendo, sacándose fotitos, aumentando la planta de personal y dejando un legado para después irse. No fue fácil elegir el candidato porque teníamos varios bien postulados. Pero no elegí ni a mi novia (en alusión a Janina Ortiz, pareja de Orozco) ni a una persona sin capacidades de mostrar. El viernes vamos a estar en Las Heras apoyando a los precandidatos Fabián Tello y Francisco Lo Presti. No se puede defraudar a la ciudadanía y usar el nombre de nuestra querida UCR y del frente Cambia Mendoza para andar haciendo piruetas acomodadizas para garantizar impunidad".