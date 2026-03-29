Caso $LIBRA: peritajes complican a Mauricio Novelli y revelan chats con el entorno presidencial

El fiscal Eduardo Taiano analiza pedir la detención del empresario tras el hallazgo de 35 comunicaciones clave el día de la caída de la memecoin.

La situación judicial de Mauricio Novelli ha dado un giro dramático en las últimas horas. En el marco de la investigación por la presunta estafa piramidal con la criptomoneda $LIBRA, el fiscal Eduardo Taiano evalúa solicitar la prisión preventiva del empresario, basándose en los recientes resultados de los peritajes tecnológicos que lo vinculan directamente con el financiamiento político.

La Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) logró extraer información crucial de los dispositivos móviles de Novelli. Según el informe técnico, se registraron más de 35 comunicaciones entre el empresario y allegados directos al Gobierno Nacional durante el 14 de febrero de 2025, fecha en la que se produjo el lanzamiento y el posterior desplome del valor del activo digital.

El "acuerdo confidencial" de los 5 millones de dólares El hallazgo más sensible para la Casa Rosada es la detección de un supuesto borrador de acuerdo confidencial que involucra pagos por un total de 5 millones de dólares. El documento, fechado el 11 de febrero de 2025 —apenas tres días antes del "crash"—, consiste en una anotación técnica escrita en inglés que detalla un esquema de pagos en tres etapas:

Anticipo: Un pago inicial por adelantado.

Hito publicitario: Un segundo desembolso tras una publicación específica del presidente Javier Milei en sus redes sociales.

Cierre: Un tercer pago posterior a la firma de un contrato presencial. Este cronograma de pagos ha expuesto severas contradicciones con la versión inicial brindada por el Presidente de la Nación sobre el momento y las condiciones en las que promocionó la inversión en $LIBRA desde su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter).

La Cámara de Diputados podría iniciar su investigación sobre el escándalo Libra. Foto: EFE EFE Vínculos comerciales previos y pagos ilegales La Justicia sospecha que el lanzamiento de la memecoin no fue un hecho aislado, sino la culminación de un vínculo comercial de larga data entre Novelli y el entorno presidencial. Los chats y audios recuperados por la DATIP sugieren que existirían presuntos pagos ilegales realizados mucho antes de febrero de 2025.