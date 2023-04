Aníbal Fernández vuelve a insistir y arremete contra Cristina Kirchner en la previa de su acto en La Plata

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ratificó que la vicepresidenta Cristina Kirchner "no está proscripta" y dejó abierto el escenario electoral para la titular del Senado.

"Yo nunca hablé (de proscripción), hay que preguntarle a los que sí lo hicieron. No sé qué quisieron hacer, siempre aparecen esas expresiones antojadizas que no sé cuál es la ventaja que se busca. No está proscripta", argumentó el funcionario.

Mientras continúa la danza de posibles candidatos presidenciales del Frente de Todos, la expresidenta volverá al centro de la escena este jueves con un acto de alto impacto político en La Plata.

En ese contexto, el titular de la cartera de Seguridad se preguntó ante la consulta sobre una posible candidatura de la ex jefa de Estado: "Teniendo una posibilidad como Cristina, ¿quién no quiere que sea candidata?".

En su aparición, la jefa del kirchnerismo encabezará una "clase magistral" en el reinaugurado Teatro Argentino de la capital bonaerense (su ciudad natal) titulada "27 de abril 2003 – 2023. La Argentina Circular", y lleva como subtítulo "El FMI y su histórica receta de inflación y recesión; fragmentación política y concentración económica".