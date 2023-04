Por presión de los gremios, Kicillof reabre la paritaria estatal en la provincia de Buenos Aires

Tras conocerse los datos de la inflación de marzo del 7,7% y al ver cómo el acuerdo alcanzado a finales de febrero con la administración de Axel Kicillof se había pulverizado, los gremios de la administración pública bonaerense pidieron por carta al ministerio de Trabajo provincial la urgente reapertura de paritarias para discutir la cláusula de revisión, prevista para mediados de mayo.

Previo a la convocatoria de Kicillof, el ministro de Finanza Públicas, Pablo López, se reunió por separado, hace unos días, con las máximas autoridades de los gremios de la administración pública para saber de primera mano las demandas. Según pudo reconstruir MDZ, el encuentro con una de las organizaciones sindicales se picó. Una primera línea de uno de los gremios mayoritarios le espetó al ministro: “ ¿En serio me estas preguntando que queremos? ¿Vos vivís en Narnia? ¿No se dan cuenta que esto no da para más? No hay guita que alcance, está todo mal. Los trabajadores nos piden que hagamos algo urgente”. Como respuesta López pidió unos días para evaluar la situación.

Después de los tensos encuentros que mantuvo el ministro de Finanzas con los representantes gremiales de los docentes y la administración pública provincial, el ministerio de Trabajo bonaerense los convocó para el 2 de mayo a la mesa paritaria

La semana pasada el Frente de Unidad Gremial Docente bonaerense solicitó, por nota, al gobierno de Kicillof que adelante la cláusula de revisión -prevista para el primer semestre- ante la suba descontrolada de precios, que “está impactando con dureza en el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras docentes”.

Frente al requerimiento del FUDB al Ministerio de Trabajo de la Provincia, fuimos convocadxs a la comisión paritaria salarial.



Por la necesaria recuperación del poder adquisitivo de los y las docentes bonaerenses.

Recordemos que el Frente de Unidad Docente bonaerense aceptó a fines de febrero un aumento del 40%, pagadero en tres tramos: 18% en marzo, 10% en mayo y 12% en julio; con cláusula de revisión en el primer semestre del año.

En tanto los estatales enrolados en la Ley 10430 de la administración pública provincial, habían acordado un incremento del 40% hasta agosto: un 20% en marzo, un 6% en mayo y un 14% en julio.

En diálogo con MDZ, Juan Pablo Oyarzabal, secretario gremial de UPCN provincia de Buenos Aires dijo que “el 13 de abril solicitamos mediante carta, luego de conocer la inflación de marzo, la reapertura de paritaria para rever el acuerdo firmado en febrero. Consideramos que la inflación superó todas las previsiones públicas y privadas". Leyenda

Asimismo, habló sobre el encuentro que mantuvo el Ministro de Hacienda de la provincia con Fabiola Mosquera, titular del gremio “En el encuentro manifestamos nuestra preocupación por los índices de inflación. Nosotros pretendíamos en el primer trimestre superar a la inflación , recuperando el poder adquisitivo del salario, esto no pasó, quedamos 1,7% por debajo de la inflación acumulada”.

El secretario gremial de UPCN bonaerense remarcó que en el acuerdo paritario firmado a finales de febrero se establecía a mediados de agosto la primera cláusula de revisión y monitoreo, “algo que queda muy lejos de la realidad que estamos viviendo los trabajadores de la administración pública bonaerense. Por eso fuimos categóricos respecto de la situación económica de nuestros compañeros, desde UPCN vamos a ir a la reunión paritaria a manifestar la preocupación de los trabajadores y a esperar un ofrecimiento salarial que nos permita poder recuperar el poder adquisitivo del salario. Lo ideal sería ante estos índices de inflación tan elevados tener una paritaria mensual".

Por su parte, Oscar de Isasi, titular de ATE provincia de Buenos Aires, en declaraciones radiales, destacó el compromiso del gobierno de Kicillof en convocarlos a rediscutir salarios y dijo: “"Entendiendo que la elevada inflación superó los acuerdos paritarios y los salarios empezaban a perder a mano de la misma, el aumento acordado quedó corto por el aumento constante de precios".

CONVOCATORIA A PARITARIAS 10430



Lxs estatales provinciales enrolados en la Ley 10.430 fueron convocadxs por el gobierno provincial de manera extraordinaria para el martes 2 de mayo para rever la cuestión salarial.

Sosteniendo que irán a la reunión del 2 de mayo con la expectativa de que se acomoden los porcentajes acordados en febrero “de tal manera que estén por encima del proceso inflacionario”, agregando que “con esto solo no alcanza, se debe hacer un estricto control de precios que permita que el aumento no se licúe a la brevedad. Para esto, el gobierno nacional debe tomar cartas en el asunto y tomar las medidas necesarias que permita bajar el costo de vida de los y las argentinas”.