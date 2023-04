Precios en llamas: segundas marcas, compra en cuentagotas y sin gustos

El tema de los aumentos de abril, y eso que venimos de un mes muy picante para el consumidor, al que se le está destruyendo el bolsillo, tenemos en este mes un incremento del 35% en el rubro yerba mate, y por lo visto será un poco más todavía. Hasta que esta semana vayamos al mayorista y crucemos datos con otros colegas, no es posible precisar bien de cuánto será.

La empresa más importante en chupetines y caramelos que también tiene, artículos enlatados, mermelada, fideos, azúcar y aceite, representa un 30% de la mercadería de nuestros negocios y ya aumentó un 9%, lácteos subió entre un 6% y 9%.

El viernes pasado estuve reponiendo mercadería especialmente embutidos y el incremento es de un 7%, todo lo que se relaciona con harinas sigue subiendo, las galletitas, están imposibles de comprar, la suma es permanente. Una simple comparación, un paquete de harina 000 en diciembre lo podíamos vender a $120 y hoy no la podemos vender en menos de $190.

Productos de limpieza e higiene personal, en marzo hubo un 12% de aumento y cada vez que vamos a reponer nos encontramos con incrementos. Nosotros lo que vemos es una calle que está en bajada con un auto que no tiene frenos, porque vemos que la inflación cada vez toma más inercia,. Entendemos este programa de Precios Cuidados que está direccionado para el hipermercado, pero son un puñado de artículos que pone cada empresa, porque los demás los siguen subiendo.

Ésta es la realidad comercial que padecemos, el tema es que con cada aumento sentimos que le sacamos dinero al consumidor. Por eso es que desde el año pasado nos damos cuenta que cada día 15 en el calendario, representa para muchas familias el "fin de mes".

Uno se da cuenta del comportamiento de cada familia, de cada cliente, los hipermercados los pueden evaluar desde la computadora, en cambio nosotros lo personalizamos al trabajo. Entonces sabemos que nuestros clientes vienen todos los días del 1 al 10 de cada mes o a lo sumo hasta el 15.

¿Entonces, por qué no comprarle un postre o un yogur a un hijo? Lo entendemos, pero un yogur de primera de marca lo tenemos que vender arriba de los $600. A partir de ahí un jefe de familia empieza a decantar, no llevo esto, dejo aquello, o llega con canasto de mercadería y a medida que va sumando artículos, pregunta varias veces cuánto va hasta ahí. Deja algo y lo que deja es un puré de tomates para acompañar los fideos de la cena, no es un artículo prescindible.

Desde hace tiempo ya las primeras marcas no son una opción. Mi comercio está en un barrio de clase media y yo trabajaba mucho las dos primeras marcas de gaseosa y ninguna otra más. Tuve que incorporar otra alternativa económica de marcas, en un barrio de clase media. Lo entiendo, porque una gaseosa de primera de 2 litros hay que venderla arriba de los $600, mientras que la marca que ya son conocidas de segunda o tercera línea, podemos venderla en $200.

Otro tema es el pago, los primeros días de cada mes, el cliente utiliza, débito, Mercado Pago, código QR, pero después usa la tarjeta de crédito para 5 artículos, y muy básicos, fideos, harina, azúcar o yerba. Es una situación muy compleja, de la que no se sabe cómo vamos a salir.

* Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros de Buenos Aires y vicepresidente de Confederación General Almacenera