Las frases más contundentes de Alfredo Cornejo en campaña

El legislador nacional y precandidato de Cambia Mendoza por la Gobernación, Alfredo Cornejo, hizo su paso por MDZ Radio y dejó algunas frases polémicas, contundentes y hasta llamativas. Es que, el senador ya se encuentra en plena campaña con vista a las elecciones PASO del 11 de junio y se animó incluso a hacer una crítica a la gestión de Rodolfo Suarez.

Sobre la campaña

Corneo inició la entrevista señalando un punto clave: "Yo no busqué ser candidato. Vi algunos desesperados que creen que está escrito en el evangelio que deben ser gobernadores. Revisé el evangelio y ahí no lo dice. A mí me pidieron que sea gobernador, me lo pidió Suarez y mi partido. Igual yo no estoy acá contra mi voluntad. Estoy bien, a gusto, haciendo una campaña complicada en un deterioro social fuerte".

Otras frases acerca de la campaña y sus planes si llega a la Gobernación:

"La campaña tiene que ser austera porque el deterioro social es fortísimo"

"Aspiro a tratar a los votantes como adultos. Puedo arreglar las cosas que son de competencia provincial, pero la cosa está difícil. Ese va a ser mi mensaje"

"El discurso de los otros candidatos va a ser 'todos contra Cornejo', cuando debería ser: todos los mendocinos contra el populismo y la demagogia”

"Hay que eliminar ingresos brutos porque es distorsivo y complica al comerciante".

"No se ganan elecciones con el discurso educativo".

"Creo que soy el mejor para solucionar la inseguridad".

"De ninguna manera gana De Marchi", manifestó Alfredo Cornejo.

La actualidad nacional y provincial

El candidato lanzó fuertes consideraciones en contra del gobierno nacional y no obvió hablar respecto a la gestión de Rodolfo Suarez aunque, según aseguró, esta no puede ser evaluada fuera del contexto general.

Lo más destacado: