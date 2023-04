Candidato único en PBA, el clamor que crece en Juntos por el Cambio

Se aceleran las definiciones en Juntos por el Cambio ante los rumores de desdoblamiento electoral en la provincia de Buenos Aires. La posibilidad de que Axel Kicillof separe los comicios para gobernador de la elección presidencial provocaron que suba la presión interna dentro de la principal coalición opositora para evitar las PASO y encolumnarse detrás de un candidato único en el principal distrito electoral del país.

El pedido de candidato único en provincia de Buenos Aires, frente a las precandidaturas de Diego Santilli, Néstor Grindetti, Joaquín de la Torre, entre otros, es un reflejo de la estrategia de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires donde Horacio Rodríguez Larreta también pidió que haya un sólo candidato del PRO.

El jefe de Gobierno porteño insistió que el PRO tiene que "trabajar para tener un candidato único" para competir por su sucesión en el distrito. "Tenemos que trabajar desde el para tener un sólo candidato a jefe de Gobierno en la Ciudad", señaló Larreta durante este acto en el cual estuvo acompañado por el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, su par de Educación Soledad Acuña y el titular de la cartera de Salud, Fernán Quirós.

Los tres funcionarios del Gobierno porteño tienen aspiraciones para postularse a la jefatura de Gobierno porteño por el PRO, en el contexto de una interna que se recalentó en los últimos días luego del anunció que hizo Rodríguez Larreta de convocar a elecciones concurrentes y con boleta única electrónica para elegir candidatos locales de forma diferenciada de los cargos nacionales, en las PASO que se celebrarán el próximo 13 de agosto.

El clamor para que también haya candidato único en provincia de Buenos Aires fue motorizado por distintos dirigentes que, además, acompañan la candidatura de Diego Santilli para gobernador:

Miguel Ángel Pichetto, candidato a presidente por Encuentro Republicano dentro de JxC: "Está bien que Macri pida unificar candidatos. El PRO no puede tener seis o siete candidatos en la provincia. Hay que evaluar quién mide y creo que el que más mide es Santilli. Habría que aunar esfuerzos y unificar una candidatura porque es una elección que se define el mismo día que la elección nacional".

Emilio Monzó, diputado JxC por la provincia de Buenos Aires: “Regla: donde hay un intendente nuestro, no hay (interna en las) PASO, porque no podés poner en riesgo el poder que tenés en ese territorio que gobernás. Donde no tenés intendente, hay (interna en las) PASO como regla, ahí la excepción es que te traiga el distrito como unidad. En la categoría gobernador, si se pudiera unificar la candidatura sería mucho más ordenada la campaña en la provincia de Buenos Aires”.

Ezequiel Galli, intendente de Olavarría: "Soy de los cree que JxC debe tener un sólo candidato a gobernador. Y hoy el que mejor está posicionado dentro de nuestro es Diego Santilli, que viene de ganar en el 2021 y nunca ha dejado de recorrer la provincia", concluyó el intendente.

Diego Valenzuela, intendente 3 de Febrero; "Debería haber un candidato a gobernador solo. Eso sería lo deseable. Pero sé que no es fácil, pero digo lo que a mí me parece que debería ser lo más efectivo para ganarle al kirchnerismo. ¿Por qué? Porque Axel Kicillof tiene un piso electoral, como todo gobernador peronista o del Frente de Todos -más del Frente de Todos que peronista… kirchnerista- y si hay algunas voces peronistas no hablan es porque les conviene no hablar, porque la oferta electoral saben que quien los puede llevar a destino es Kicillof. En la provincia el más instalado es Diego Santilli, pero hay un muy buen equipo".

Camilo Etchevarren, intendente de Dolores cercano a Mauricio Macri: “Los intendentes queremos ir con los candidatos más votados. Estamos hartos de esta pelea que no conduce a nada cuando somos todos conocidos de un espacio desde hace 20 años. La idea es unificar la candidatura de los más votados y hoy el candidato que está cabeza a cabeza con el gobernador es Diego Santilli. Saben que soy macrista, pero hay que terminar con las internas, definir los candidatos. Hoy el candidato es Santilli”, señaló.

Sebastián Abella, intendente Campana: "Campana es una ciudad que necesita tener un gobernador presente, un gobernador que acompañe; en esto el gobernador Kicillof no ha sido eficiente con nuestra ciudad. Este planteo le hemos hecho al Colo porque entendemos que va a ser el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires y ya tiene en carpeta todo lo que necesita la ciudad de Campana para crecer de la mano de él", afirmó el intendente, Sebastián Abella.

Maricel Etchecoin, senadora provincial y referente Coalición Cívica PBA: “En la provincia tenemos muy en claro que la unidad es la fortaleza para un proyecto nacional y tiene que estar representada por los mejores de nosotros".