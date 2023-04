Alfredo Cornejo chicaneó al PJ por la indefinición del candidato a gobernador

A días de que venza el plazo para la presentación de listas, las distintas fuerzas políticas terminan de definir quiénes serán sus postulantes para la elecciones provinciales. La principal incertidumbre ante estas horas decisivas está centrada en quién o quiénes serán los aspirantes a gobernador que presentará el peronismo. El precandidato radical a la gobernación, Alfredo Cornejo, opinó de la interna del PJ y atribuyó la incertidumbre opositora a la mala imagen del Gobierno nacional.

En los últimos meses, varios dirigentes vinculados al peronismo han expresado sus intenciones de competir en la carrera electoral por al gobernación. Sin embargo, luego de que el kirchnerismo postulara a la fórmula Omar Parisi-Lucas Ilardo, la expectativa está centrada en que algún referente del sector del PJ de los intendentes se lance. Por lo que aún es una incógnita la oferta electoral que llevará el frente Elegí.

“No se pone en foco que el principal partido de la oposición, estando a 3 días, no tiene candidato a gobernador, es una cosa compleja de entender”, manifestó este jueves Cornejo, tras participar de una actividad realizada en el Polo Judicial.

El dirigente radical indicó que esta incertidumbre está vinculada directamente al devenir del gobierno del Frente de Todos a nivel nacional. “Me parece que eso está derivado de la mala imagen del Gobierno Nacional en la praxis económica y creo que eso los complica”, advirtió.

“Ellos han estado siempre enfocados en colgarse de la Nación para tratar de ganar y al tener a la Nación, al Partido Justicialista o al kirchnerismo nacional tan deteriorado, eso los desdibuja en Mendoza”, consideró el senador nacional de Juntos por el Cambio.

Al mismo tiempo, hizo una comparación respecto a la situación que atraviesa Cambia Mendoza. “Si hubiesen tenido, como hice yo desde el 2016 en adelante, un programa provincial independiente de la Nación, no colgado de la boleta de la Nación, con un programa diciéndole a los mendocinos qué querían hacer para Mendoza y demás, y no colgarse de Cristina (Fernández de Kirchner) o de Alberto (Fernández), hoy no tendrían este inconveniente”, manifestó.