Las tajantes declaraciones de Cecilia Moreau sobre los rumores de salida de Sergio Massa

La presidenta de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, Cecilia Moreu, reaccionó ante los rumores de la posible salida del Gabinete del encargado de la cartera de Economía, Sergio Massa. "Déjense de joder con las operaciones", destacó.

La diputada del Frente Renovador cree que los off de Casa Rosada son los que envalentan las voces que ladran la renuncia del ministro. “En estos momentos hay que dejarse de joder con estas especulaciones y operaciones y ponerse a trabajar", expresó.

El ministro de Economía, Sergio Massa.

"Hablo de la Casa Rosada, claramente. Uno tiene que poder decir en off lo que dice en on. Se construyen off para no decir las cosas en on. Le hace daño a todos los argentinos", agregó Moreu en diálogo con CNN radio.

Lo presentado va en línea con un mensaje del operador bursátil, Alejandro Kowalczuk, que fue luego reposteado por la titular de AYSA, Malena Galmarini: “Massa se queda hasta el final, porque el final es cuando se vaya Massa”.

Los rumores de la salida de Massa aparecieron rápidamente luego de conocer el dato de la inflación: 7,7% mensual y 104,3% interanual. La variación mensual ya corre en el 21,7%. La renuncia del jefe de Asesores del presidente Alberto Fernández, Antonio Aracre, es otro punto de la novela oficialista de la que habló ayer el jefe de Política de MDZ, Gabriel Ziblat. "En el quinto piso del Ministerio de Economía buscaban un responsable político para cortarle la cabeza. Y horas después lo consiguieron", explicó éste.