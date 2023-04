El PRO tendrá una semana para rearmarse tras la decisión de Horacio Rodríguez Larreta

La decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de que en la Ciudad de Buenos Aires se vote con boleta única electrónica para cargos municipales terminó de acelerar los tiempos de la interna entre los distintos sectores del PRO, en medio de la definición de candidaturas en los principales distritos del país.



En concreto, la decisión del alcalde porteño terminó de blanquear ante la sociedad el divorcio entre el sector "halcón", representado por Mauricio Macri y Patricia Bullrich, con el grupo de las "palomas" del partido amarillo, comandado por Rodríguez Larreta.



La determinación del mandato porteño, el lunes pasado, disparó una serie de cuestionamientos que también tuvieron como protagonista de las críticas a Rodríguez Larreta a la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, la otra precandidata del espacio rumbo a la Casa Rosada.



Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal se cruzaron durante la semana en un estudio televisivo: el tenso saludo entre ambos habla del estado de la relación.



Mauricio Macri, quien sigue teniendo fuerte protagonismo en el partido pese a que no será candidato, también encabezó los cuestionamientos a Rodríguez Larreta.



Lo hizo en público y en privado: dijo por redes que la decisión del alcalde le había provocado una "profunda desilusión".



Es que para el sector duro del PRO la forma en la que votarán los porteños favorece al senador nacional Martín Lousteau en detrimento del ministro de Gobierno de CABA Jorge Macri en la lucha por la sucesión de Rodríguez Larreta.



Mauricio Macri fue aún más duro en privado, durante un zoom partidario, cuando afirmó que el hecho de que Rodríguez Larreta "tenga la lapicera en forma circunstancial no lo exime de consultar" decisiones con los otros candidatos.



Macri repitió ese discurso en La Rural, al hablar ante un amplio auditorio de empresarios y donde incluso afirmó que imagina un balotaje entre Juntos por el Cambio y el ultraliberal Javier Milei, una segunda vuelta entre espacios de derecha que, en su visión, relegaría al Frente de Todos al tercer puesto.



Estas tensiones partidarias se dan mientras el Pro todavía no logró achicar sus listas de candidatos.



A nivel presidencial están anotados Rodríguez Larreta, que este fin de semana recorrerá Olavarría y Bahía Blanca; Patricia Bullrich, que renunció a la presidencia del PRO para dedicarse de lleno a la campaña, y Vidal, que sigue en carrera y afirma en privado que no se baja y que tampoco jugará en la Ciudad.



Rodríguez Larreta, quien ya dio por terminada la polémica por la forma de votación, sigue sus recorridas por el país mientras consolida su relación con el radicalismo que se referencia en el titular del partido, el jujeño Gerardo Morales.



También hay abundancia de candidatos PRO en Ciudad de Buenos Aires.



Ya se aclaró que quedará uno solo para disputarle la intendencia al radical Lousteau, y si bien Jorge Macri es el candidato firme, ni Fernán Quirós declinaron aún sus respectivas postulaciones.



La ministra de Educación porteña podría ser quien acompañe a Jorge Macri en la boleta como vice.



Macri (Jorge), ministro de Gobierno porteño, vuelve el lunes desde Nueva York tras un breve viaje que le permitió salir de la escena durante los cruces entre Larreta y su primo Mauricio; a partir de esta semana se embarcará en su campaña local.



También hay indefiniciones aún en provincia de Buenos Aires, donde se multiplican los candidatos que aspiran a suceder a Axel Kicillof: a Diego Santilli, quien representa a Larreta, se suman además Néstor Grindetti (esta semana dejó el municipio de Lanús por un mes tras pedir licencia para asumir como titular de Independiente), Joaquín de la Torre, Javier Iguacel y Cristian Ritondo.



De todo este grupo, cerca de Ritondo adelantan que se encamina a anunciar en los próximos días que será el candidato a gobernador de Bullrich, por lo que irá a las PASO para enfrentar a Santilli, candidato de Larreta.



Las próximas semanas traerán novedades acerca de los candidatos al avanzar el cronograma electoral.



A partir del lunes, Larreta, Bullrich y Milei se verán las caras en las inmediaciones de San Carlos de Bariloche para participar del llamado foro de Llao Llao, donde un grupo de empresarios encabezados por Eduardo Elsztain, de IRSA, recibirá a los distintos postulantes para escuchar de boca de ellos cuáles son sus principales propuestas.