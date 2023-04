Los tres escenarios electorales que obnubilan a los dirigentes del PJ

Pasan los días y el peronismo mendocino sigue sin encontrar un referente fuerte dispuesto a pelear por la gobernación. Se acaba el tiempo y no logran determinar cuál de los tres caminos posibles terminarán transitando. Muchos apuestan por una candidatura de unidad que parece cada vez más difícil. Otros entienden que es necesaria una PASO entre un candidato del kirchnerismo y otro referenciado en el PJ territorial. Pero al mismo tiempo, existen contactos con Omar De Marchi para sumarse al incipiente frente que impulsa el lujanino para enfrentar a Alfredo Cornejo.

En horas de la mañana el intendente Martín Aveiro participó en una firma de contrato en Casa de Gobierno y fue consultado sobre esta última posibilidad. Si bien reconoció que hay buena relación con Omar De Marchi, subrayó que el PJ tiene que generar sus propias alternativas.

Aviero en Casa de Gobierno junto al intendente de Tupungato, Gustavo Soto.

"El PJ tiene que crecer y generar alternativas que puedan entusiasmar. Generar un proyecto no solo provincial, porque no alcanza con un candidato a gobernador, también hay que tener verdaderos proyectos municipales. Ese es el desafío que tiene el PJ", esgrimió el actual jefe comunal.

"En estos días tienen que salir las alternativas que se presentarán si es que verdaderamente tenemos intenciones de ser gobierno", agregó en términos de reproche por la falta de claridad que existe a esta altura del calendario electoral.

En ese sentido, aclaró que no se resuelve el problema acordando nombres para las listas sino que tiene que existir vocación de gobernar y un proyecto para convencer a los mendocinos de que los elijan. "Es un trabajo territorial. No hay que esperar hasta la última semana para armar listas de candidatos, sino entender por dónde hay que ir para enamorar al electorado. Si es que queremos ser gobierno provincial y municipal donde no lo somos", reiteró.

Pero al mismo tiempo, confesó que la movida electoral de Omar De Marchi también se ha convertido en una opción que algunos analizan. "Con De Marchi tenemos relaciones. Hablamos. No hemos charlado últimamente después del anuncio de su salida de Cambia Mendoza. Hay posibilidades y alternativas de trabajo pero nosotros siempre estamos enfocados en el peronismo para ser una alternativa de verdad con un proyecto serio", aclaró.

Para Aveiro el camino a seguir es claro pero depende de la decisión de algún intendente del PJ que se lance a gobernador. "Con De Marchi hay muchas cosas en común. Hemos sido intendentes y hemos coincidido en muchas cosas. Pero un intendente peronista tiene que ser gobernador. Lo digo por Emir Félix y Roberto Righi. Veremos en estos días", concluyó Martín Aveiro.

Justamente, el nombre del propio Aveiro era el que algunos impulsaban a la gobernación. Sin embargo, esa opción quedó enterrada cuando decidió presentarse como candidato a concejal para apuntalar la candidatura de su delfín Emir Andraos.

"Son decisiones personales entendiendo donde estamos y cuál es la prioridad. Es más valiente ser concejal después de 12 años de intendente que ser candidato a gobernador. Seguiré trabajando junto a Emir Andraos en el proyecto de transformación de Tunuyán", explicó.

En el fondo, lo que existe es una puja de poder entre el kirchnerismo duro y algunos dirigentes del peronismo territorial. Todos quieren imponer condiciones y eso dificulta el lanzamiento de un candidato del consenso. Por eso es que cada vez parece más probable que vuelva a repetirse un escenario como el del 2019, cuando la dirigente de La Cámpora Anabel Fernández Sagasti enfrentó e las PASO por la gobernación al intendente de Maipú, Alejandro Bermejo. Esa opción existe, pero lo que aún no se sabe es quiénes serían los jugadores dispuestos a salir a disputar ese partido.