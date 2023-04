Con críticas al kirchnerismo, Alfredo Cornejo apunta a nacionalizar la elección en San Rafael

El senador nacional y precandidato a gobernador visitó San Rafael, en el marco de la campaña electoral de cara a los comicios desdoblados en ese municipio.

A su llegada, el exgobernador brindó declaraciones a la prensa y destacó la importancia del trabajo en equipo con todos los precandidatos del Frente Cambia Mendoza. “Cuando presentamos la candidatura de Abel (Freidemberg) dijimos que íbamos a venir seguido. Así como trabajamos con (Alfredo) Andión, también vamos a trabajar en proyectos con (Francisco) Mondote”, señaló.

“Esperamos transmitir nuestras ideas sobre la administración provincial, los temas nacionales y, por supuesto, también la agenda municipal propiamente dicha”, agregó Cornejo. El precandidato agregó que el objetivo en San Rafael es “transmitir en estos 30 días que no es sólo una elección municipal, sino que tiene que ver mucho con un cambio cultural que requiere la Argentina. El kirchnerismo es responsable del desorden macroeconómico y del agravamiento de los problemas en el país de los últimos 20 años”.

El precandidato a gobernador apuntó contra el kirchnerismo local indicando que “los dirigentes locales del Frente de Todos ahora se han cambiado el nombre por el Frente Elegí para despegarse de los temas nacionales. No le vamos a pedir a los candidatos a intendentes que nos digan cómo se resuelve la inflación. Ni a los nuestros, ni a los del oficialismo local. Pero sí cuál es la posición que tienen sobre los temas nacionales”.

“Ayer se dieron las cifras oficiales de pobreza del segundo semestre y trimestre del 2022. Tengan por seguro que las del 2023 van a ser peores que esas. La inflación no deja de aumentar”, agregó. En ese sentido, dejó en claro que “aunque esta campaña sea municipal, esos temas tienen que estar de manifiesto. La crisis económica repercute sobre todos y muchísimo sobre los distritos de San Rafael”.

Compartimos el 70° aniversario de la empresa sanrafaelina Tassaroli S.A. En estos años de historia han sabido superar dificultades y apostar por el futuro con innovación y compromiso con la comunidad. Saludo a las y los trabajadores que día a día trabajan por estos objetivos. pic.twitter.com/aBjn8EtZqF — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) April 1, 2023

Conflicto mapuche

El senador nacional defendió la reciente resolución, aprobada por la Legislatura, que declaró como pueblos no originarios de Mendoza a los mapuches. “Marca una posición institucional de la Cámara de Diputados y está basado en distintos estudios históricos, entre ellos, el de una historiadora sanrafaelina. Junto a otros antecedentes históricos, queda comprobado que los mapuches no vivieron en nuestro territorio. En realidad, no vivieron en Argentina, ni en el Sur, eso seguro”.

A su vez, lamentó el comunicado del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y la Secretaría de Derechos Humanos repudiando la resolución. “El gobierno nacional toma partido cada vez más sobre esto. Por eso en esta elección municipal el oficialismo local debería dar explicaciones al respecto sobre este tema que afecta directamente a San Rafael", concluyó.

Incertidumbre sobre el dólar Malbec

El precandidato a gobernador también hizo referencia a la nueva promesa incumplida del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, de aplicar un dólar diferencial para sostener a la industria vitivinícola que se ve afectada por los graves problemas macroeconómicos derivados de malas decisiones nacionales y las contingencias climáticas del último año.

“Creo que no va a salir ese dólar Malbec o por lo menos no va a salir en tiempo y en forma. Además, en caso de que salga tampoco servirá y explico por qué. Primero, junto con el incremento de la inflación se estira la brecha cambiaria. La diferencia entre el dólar oficial y el blue, y los distintos tipos de dólares que hay, provocan una brecha cada vez más grande. Cuanto más grande sea esa brecha más inconveniente genera para la diaria de la economía”, subrayó.

“Aunque salga, lo que necesita la gente que exporta, entre ellos, gente de aquí del Sur, es mantener ese mercado y para no perder mercado tendría que ser permanente ese dólar”, advirtió.