Gabriela Cerruti insiste: con un video de TikTok le hizo un fuerte pedido a Javier Milei

La portavoz presidencial Gabriela Cerruti volvió a inquirir a Javier Milei a que revele "de qué vive"; deslizó que, ante la falta de respuestas, el diputado nacional por La Libertad Avanza "vive de la casta de los todopoderosos" y le aclaró que "ser diputado es incompatible con otros trabajos (privados) por la ley de Ética Pública".



Cerruti sintetizó la polémica que surgió hace dos días en su cuenta de TikTok con un video donde repasó el intercambio vía Twitter con el diputado libertario y redobló la apuesta: "A mí me parece que este señor vive de alguna casta que no es la casta política; tal vez (Javier) Milei vive de la casta de los empresarios, de los ricos, de las multinacionales y de los todopoderosos".



Y agregó: "Entonces ¿para quién trabajás Milei? ¿De qué vivís, Milei? Para esta pregunta aún no tenemos respuesta".



Además Cerruti explicó el "conflicto de intereses" que implicaría trabajar para una empresa y ser diputado nacional porque "según la ley de Ética Pública todas las empresas (privadas) tienen algún tipo de relación con el Estado porque regula, subsidia".

"¿De qué laburo, Milei? Te aviso que ser diputado es incompatible con tener otros laburos. Y el sueldo lo donás. Así que me perdí", sostuvo inicialmente la portavoz desde su cuenta de Twitter en respuesta a una publicación de Milei en la que denostaba al presidente Alberto Fernández, quien había formulado críticas a la actuación política del legislador durante una entrevista con el canal C5N.



Al respecto Cerruti respondió en esa red social y señaló que "la docencia es el único trabajo compatible" con la labor parlamentaria e indicó que "el resto tienen otras incompatibilidades fijadas por la ley de Ética Pública".



Ante la respuesta del mismo Milei en su posteo que la invitaba a "entender" bien la mencionada ley, la portavoz sentenció: "La conozco de memoria. La de la Ciudad (de Buenos Aires) la hice yo. Contame que la empresa que te financia no está regulada por el Estado ahora". Y aseguró que es parte del "sentido común" que "ser diputado es un trabajo full-time".



La polémica se desató el último viernes, luego de que el presidente Alberto Fernández se refiriera en una entrevista al crecimiento de Javier Milei en las encuestas de candidatos presidenciales y opinara que es una consecuencia de la pandemia y su efecto en los jóvenes.



"Milei parece un antisistema pero es el sistema. Trabajó para esta estructura económica que cuestiona, es empleado de las grandes empresas multinacionales. La mejor libertad es garantizar más igualdad", apuntó el jefe de Estado. Por este motivo, el diputado nacional replicó al presidente.



El diputado de La Libertad Avanza fue recientemente acusado por exmilitantes de su partido de "vender candidaturas y sus presencias" y de esta manera financiar su futura campaña presidencial.