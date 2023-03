En medio de la interna, Gabriel Katopodis le envió un conciliador mensaje al Frente de Todos

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, afirmó que la coalición oficialista del Frente de Todos piensa con "expectativa" en las elecciones y llamó a la militancia a seguir el "camino" que marcaron el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kichner y "hacer todo" para que el peronismo "vuelva a ganar".



Además, el funcionario consideró que las PASO son "una buena instancia para hacer del Frente de Todos un lugar potente y participativo".



Katopodis señaló que "lo que rinde es el FdT" y "no las candidaturas", mientras que aseguró que el peronismo definirá "los candidatos cuando sea el momento oportuno".



"Nuestro candidato va a ser competitivo con muchas con muchas posibilidades de ganar esta elección", agregó.



Para Katopodis, ese es "el final de la discusión y no el comienzo", y señaló que el oficalismo se va "a tomar el tiempo necesario" para ir construyendo "los acuerdos necesarios" para la definición de los postulantes.



"Si las PASO nos sirven para ganar en octubre, haremos PASO, y si no, haremos los que tengamos que hacer", subrayó.



El funcionario ponderó que, pese a los pronósticos de la oposición que aseguraban que el Frente de Todos "se partía", todos los integrantes de la coalición que "estaban en el 2019" continúan hoy en día.



"Hemos recorrido estos tres años de menor a mayor, estamos en un piso que nos permite pensar las elecciones de octubre con expectativa, la moneda está en el aire", afirmó Katopodis.



En tanto, manifestó que "los dos dirigentes más importante del FdT", en referencia al presidente Fernández y la vicepresidenta, le plantearon a los militantes que "iban a hacer todo para que el peronismo vuelva a ganar".



"Ese es el camino, y todos tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para que el peronismo gane", enfatizó.