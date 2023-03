El explosivo mensaje del Gobierno provincial en el almuerzo con bodegueros

En el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2023 esta tarde tuvo lugar el tradicional almuerzo organizado por Bodegas de Argentina. En el encuentro hubo escasa presencia de funcionarios nacionales y dirigentes peronistas, pero sí dijeron presente las figuras del oficialismo provincial y el radicalismo nacional. Durante el acto, el Gobierno de Mendoza dio un fuerte mensaje en el que cargó contra la gestión de Alberto Fernández y ponderó las medidas implementadas a nivel provincial en favor de la industria, especialmente la vitivinícola.

El acto se realizó en la bodega Belasco de Baquedado, en Agrelo, y contó con la participación del gobernador Rodolfo Suarez; el senador nacional y precandidato a la gobernación, Alfredo Cornejo; los mandatarios de Corrientes, Gustavo Valdés, y de Jujuy, Gerardo Morales; la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, los legisladores nacionales radicales Carolina Losada, Mariana Juri, Facundo Manes, Luis Naidenoff.

Presencia política en el evento de Bodegas de Argentina. ALF PONCE/MDZ

En representación del Gobierno nacional concurrió el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, mientras que se ausentaron los ministros nacionales que llegaron este sábado a la provincia, al igual que legisladores e intendentes peronistas mendocinos.

El vocero del Gobierno provincial durante el encuentro fue el ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié. El gobernador Suarez decidió no hacer uso de la palabra y desde su entorno explicaron que la determinación se basa en que en una edición anterior no se le prestó atención a su discurso durante esa oportunidad.

Sin embargo, el mandatario calificó posteriormente de “extraordinaria” la intervención del funcionario de su gabinete en el evento.

Vaquié resaltó las medidas de fomento a la industria vitivinícola que se vienen implementando desde la Provincia y destacó que “el equilibrio fiscal se hace de a poco y con acuerdo, eso es el Modo Mendoza, no es hablar de bajar impuestos, es bajarlos”.

Enrique Vaquie. ALF PONCE/MDZ

Asimismo, cargó con vehemencia contra el Gobierno nacional por la pérdida de federalismo en el país y afirmó que la vitivinicultura está marginada respecto a otros sectores productivos y puso como ejemplo el caso de la soja.

“Este país está dejando de ser federal. No puede ser lo que pasa en Rosario, el federalismo es que tienen que haber cosas mínimas, la seguridad tiene que tener estándares mínimos. No podemos permitir lo de Rosario, porque mañana puede ser Córdoba, San Rafael o cualquier lugar”, comenzó señalando el ministro.

Al mismo tiempo, indicó que “no puede ser lo que le pasa a CABA. La Ley de Coparticipación está para defenderse, si se le quiere bajar la cuota a alguien, hay que seguir un proceso, que no se sigue y se lo llevaron por adelante a CABA y mañana podemos ser nosotros. Por eso hoy todos tenemos que saltar, no en defensa de ellos, sino en defensa nuestra. No podemos seguir perdiendo federalismo”. ALF PONCE/MDZ

Por otro lado, hizo referencia al discurso de esta mañana del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, durante el almuerzo de la COVIAR y remarcó que se tratan de medidas insuficientes para el sector.

“Supongamos por un minuto que lo que anunció el ministro Massa sale fenómeno. Supongamos por un minuto que el dólar malbec es de 300 pesos y que dura dos años, mínimo indispensable. Supongamos todo eso y tenemos 100 años para tener lo mismo que la soja con todo su complejo”, sentenció Vaquié.

En el mismo sentido, ponderó que “todos tenemos que valer igual. No tengo nada contra la soja, ojalá que le levanten las retenciones y le vaya muy bien, pero ¿por qué la vitivinicultura es cien veces menos que la soja? No podemos con la macro, no podemos con un país que no nos trata igual. Hasta que no tengamos un país federal que nos trate a todos por igual, no nos va a ir bien”, concluyó.