Elisa Carrió se mete en la discusión porteña y deja una advertencia

Las definiciones sobre las precandidaturas de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires no solo se volvieron conflictivas para el PRO sino también para sus aliados. Tanto para Martín Lousteau, que desde el radicalismo viene presionando para que se vote con un esquema distinto en la Ciudad, como ahora también para la Coalición Cívica, donde Elisa Carrió se convirtió en la máxima defensora de la candidatura de Fernán Quirós.

Es que en las últimas horas se aceleró la idea de que el candidato único que presentará el PRO es Jorge Macri, sobre todo luego de que el propio Horacio Rodríguez Larreta confirmara que habrá un solo representante del partido en las PASO porteñas. Mejor posicionado en las encuestas, el ministro de Gobierno y ex intendente de Vicente López salió beneficiado de la movida, sobre todo después de que se reunieran Mauricio Macri y Rodríguez Larreta y se difundiera que habían llegado a un acuerdo.

Fernán Quirós y Elisa Carrió en una actividad de campaña.

“Son todas operaciones”, dicen desde el gobierno porteño. “Lo único que conversaron y acordaron Macri y Larreta, según nos dicen a nosotros, es en la necesidad de que el PRO continúe gobernando la Ciudad”, señala un dirigente cercano a Carrió. “Y lo que nos dicen a nosotros es que Fernán sigue en carrera como antes”, agregan.

Desde que el ministro de Salud confirmó su intención de ser jefe de Gobierno porteño Elisa Carrió se volvió una de sus principales impulsoras. Desde Uspallata lo celebraban, a la vez que levantaban también las candidaturas de Soledad Acuña y Emmanuel Ferrario (ya se bajó). Aunque públicamente nunca lo reconocían, cerca de Larreta siempre vieron en Quirós las mayores expectativas para que logre posicionarse y sacarle el lugar a Jorge Macri, a quien le hicieron la cruz desde que se sacó una foto de campaña con Patricia Bullrich.

Rodríguez Larreta anticipó esta semana que habrá un solo candidato del PRO.

Pero las encuestas todavía no muestran a Quirós competitivo y los tiempos empiezan a apremiar para Larreta. “Sería lamentable que el PRO no defienda al mejor candidato que tienen”, es el pensamiento que transmite Carrió, quien ya tiene agendada otra actividad con Quirós para después de Semana Santa. Y ya empieza a dejar una advertencia: “Si lo llegaran a bajar, la Coalición Cívica se va a mantener fiel a sus principios y presentará un candidato propio”.

Ya el año pasado, cuando las candidaturas estaban todavía en el terreno de lo especulativo, el nombre de Paula Oliveto sonó como posible candidata a jefa de Gobierno por la Coalición Cívica. Pero esa opción nunca avanzó y los lilitos celebraron la irrupción de Quirós, ya que las diferencias de Carrió con Jorge Macri y Lousteau hacen imposible que los vaya acompañar. Por ahora, igual, en la CC prefieren no hablar de nombres, pero aseguran no tener problemas de ir con lista propia. “Bancamos ideas y no abandonamos personas, iremos solos”, se anticipa otro lilito.

Paula Olivero podría ser el Plan B de Carrió.

“Nosotros vamos a bancar a Fernán hasta el final, no lo vamos a entregar”, aseveran cerca de Carrió. Y ya empiezan a pensar en fechas: “Después de Semana Santa vamos a tomar una decisión”. No es caprichosa esa fecha ya que también en el PRO creen que a fines de abril o, a más tardar, principios de mayo, deben estar definidas las candidaturas porteñas. Lo que tienen claro es que no estarán apoyando ni a Jorge Macri ni a Lousteau, por eso se ilusionan con que Quirós crezca en las encuestas o, en última instancia, que logren convencer a María Eugenia Vidal para que sea la salida por arriba a las internas porteñas.