El proyecto minero que impulsó Paco Pérez y ahora promulgó Suarez: Cerro Amarillo puede empezar a explorar

El gobernador Rodolfo Suarez firmó el decreto 363 que dice "téngase por Ley de la Provincia la Sanción N° 9455". Un texto corto, que para él tiene un significado más profundo: es la promulgación de la ley que aprueba la exploración para buscar cobre en Malargüe. Se trata de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Cerro Amarillo, que pasó todos los filtros políticos impuestos por la ley 7.722.

Aunque es un proyecto de impacto económico bajo al principio, el valor político que tiene para el Gobierno es mayor, pues la gestión de Suarez comenzó con un duro fracaso en el intento de impulsar la minería. Con la promulgación de la ley que aprueba la DIA, la empresa pude iniciar la exploración.

Un dato particular es que la ley aprobó una resolución del año 2014, es decir la misma DIA que fue producida, analizada y enviada por el exgobernador Francisco Pérez. En ese momento la Legislatura no trató en el recinto el tema porque la información era incompleta. De hecho faltaban los datos del inventario de glaciares. Esa información fue agregada al expediente, pero no se hizo un proceso nuevo, sino que se agregaron datos y compromisos "bajo declaración jurada" de que no habrá afectación de los glaciares que quedaron en el área donde se realizará la exploración.

La resolución aprobada en la gestión de Suarez, con el membrete impulsado por Paco Pérez.

La Legislatura y Suarez ratificaron por ley y Decreto un proceso iniciado por Francisco Pérez, con el logo y la frase gancho de esa época: "Mendoza, espíritu grande". "Ratifíquese la Resolución Conjunta Nº 031 de la Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Nº 412 de la Dirección de Protección Ambiental del Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales, de fecha 29 de Agosto de 2014", dice la Ley, que "otorga la Declaración de Impacto Ambiental al Proyecto "Cerro Amarillo", categorizado conforme al Decreto Nº 820/06 como Etapa de Exploración, ubicado en el Departamento de Malargüe, cuya titularidad ostentan los Sres. Jorge Bengochea y Lidia Espizúa".

La minería en Mendoza tiene un control cruzado entre la Dirección de Minería y la Dirección de Protección Ambiental. Por eso las resoluciones aprobando los proyectos son conjuntas y necesitan el aval de ambas reparticiones.

El proyecto y los glaciares

La empresa prevé hacer 9 perforaciones que no implican el uso de sustancias y un volumen bajo de agua. El proyecto se ejecutará en una zona sensible y que está en el área de protección de la ley nacional de glaciares. La empresa firmó bajo declaración jurada que no habrá afectación de ningún glaciar. La Declaración de Impacto Ambiental es solo para la primera etapa de exploración, que implica la perforación, la extracción de "testigos" y el posterior análisis. Si avanzan, la empresa deberá presentar nuevos estudios de impacto para profundizar los trabajos y también para una potencial explotación. Es decir que la aprobación de la DIA actual no implica compromiso de avanzar más allá y si hay alguna restricción legal para la explotación futura.

El IANIGLA a través de un comunicado había informado de manera general que "respecto al sector en donde se emplazaría el proyecto minero denominado “Cerro Amarillo”, se observa que en el lugar hay 47 cuerpos de hielo". La empresa tiene 4 propiedades mineras y la exploración se hará en 2 de ellas. La campaña de perforación se haría en los filos La Blanca, Cerro Apero, Vaca de Cobre y Cajón Grande donde, aseguran, no hay afectación de glaciares. "El Proyecto de Exploración de Cerro Amarillo no afecta cuerpos glaciares cumpliendo con la Ley Nacional de Glaciares 26639...se realiza en un perímetro que no supera las 500 hectáreas, el 3,5 % sobre un total de más de 14000 hectáreas que contemplan las 4 propiedades mineras donde hay existencia de 100 cuerpos glaciares de distinta conformación que ocupan 3.42 km2. Dentro de las 500 has solo se encuentran 2 glaciares de escombros activos y 2 glaciares de escombros inactivo. Las correspondientes a la zona que contiene los pozos 1,2,3,4,5,y 6 tiene 4 formas glaciares cuya cotas se encuentra por encima de los 3000 m y la zona que contiene los pozos 9, 10 y 11 se encuentra libre de glaciares", detallan.

Además de Cerro Amarillo, en la gestión de Suarez se reimpulsó Hierro Indio, con fondos provenientes de la empresa estatal Potasio Río Colorado. Ahora apuntan a reactivar la mina que abandonó Vale en 2012.