Daniel Orozco pone en vidriera a su favorito para sucederlo en Las Heras

El intendente de Las Heras, Daniel Orozco, realizó una actividad en modo campaña junto al actual presidente del Concejo Deliberante departamental, Martín Bustos, que -a su vez- quedó como el elegido de Orozco tras el reciente estallido interno en el Gabinete municipal. Concretamente, este jueves se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos del municipio la firma de un convenio de Cooperación y Educación entre el Grupo Sancor Seguros y la Coordinación de Cooperativas y Mutuales, dependiente de la Secretaria de Gobierno. En diálogo con MDZ Radio, Bustos se refirió a su aterrizaje en la lista, que será oficializada en las próximas semanas.

"Es algo de los últimos días. Siempre fui una persona de trabajo en equipo. He estado en muchos lugares del municipio. Vengo de estar 7 años con Daniel (Orozco)", sostuvo acerca de su precandidatura.

Al ser consultado acerca de si se sintió sorprendido ante la posibilidad de competir para tomar las riendas de la comuna, dijo: "Siempre quise ser intendente. Me siento preparado y la verdad es que me sorprendió, pero no tanto porque era lo que necesitaba Daniel: alguien que lograra que todas las fuerzas de su esquema tengan una persona conciliadora. Esa ha sido mi función en los últimos cuatro años y en mi experiencia".

Esta mañana junto al Presidente del HCD @MartínBustos1 firmé un convenio de Cooperación y Educación con Grupo Sancor Seguros, junto a la Coordinación de Cooperativas y Mutuales. El mismo permitirá articular estrategias de capacitación y desarrollo que fomenten el cooperativismo! pic.twitter.com/LfSMiHMJHn — Daniel Orozco (@mdanielorozco) March 30, 2023

La pelea interna

La semana pasada Orozco le pidió la renuncia a su Gabinete debido a las tensiones ocasionadas en la disputa por la sucesión, donde todos sus funcionarios estaban anotados para querer conducir la comuna los próximos cuatro años. "Comprendiendo que el cargo que ocupo fue legítimamente otorgado por la ciudadanía lasherina por intermedio del sufragio y atendiendo justamente las necesidades que el pueblo de Las Heras me confío, es que necesito reorganizar la estructura gubernamental", fue la explicación del intendente radical.

El saldo final fue la salida de Fabián “Oso” Tello, que dejó el cargo de secretario general de la Intendencia e inmediatamente se lanzó como precandidato. Tello tiene una larga trayectoria en el radicalismo lasherino y cuenta con el respaldo del diputado nacional Julio Cobos, quien supo impulsar a Orozco en su salto a la política pero que en el último tiempo se distanciaron.

La candidata oficial del intendente era Janina Ortiz, que también es su pareja. Pero tuvo que sacarla de carrera por las tensiones internas que generaba. El plan "B" era Martín Bustos, presidente del Concejo Deliberante, a quien propusieron como postulante de "consenso", aunque no tenía consenso. También estaba en la pelea el secretario de Obras de Las Heras, Francisco Lo Presti. Y, por afuera de la estructura municipal, se suman el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Andrés "Peti" Lombardi, y el secretario de Desarrollo Urbano de la Capital, Juan Manuel Filice.