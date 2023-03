El funcionario que dejó Las Heras se lanzó a la carrera por la intendencia

La crisis política por la sucesión del intendente Daniel Orozco se cobró este martes una primera víctima. Luego de que el jefe comunal le pidiera la semana pasada la renuncia a todo su gabinete para analizar quiénes continuarían en sus puestos, este martes se confirmó que Fabián “Oso” Tello dejará el cargo de secretario general de la Intendencia. Asimismo, el dirigente radical confirmó tras su salida su lanzamiento como precandidato a intendente en las próximas elecciones.

En diálogo con MDZ, Tello aseguró que se postulará para competir en las PASO de Cambia Mendoza. “Voy a dedicarme las 24 horas a mi candidatura, por eso he decidido dar un paso la costado”, señaló quien supo desempeñarse como la mano derecha de Orozco desde el inicio de la gestión del médico radical.

El funcionario dejará el cargo el 31 de marzo y expresó que la salida “fue de común acuerdo” junto al jefe comunal. “Tiene todo el derecho el intendente a hacer una reestructuración”, dijo y resaltó que “era la mejor manera de descomprimir y evitar que se entorpezca la función en la gestión”.

El trasfondo de esta renuncia es la fuerte disputa interna entre funcionarios lasherinos por la sucesión oficialista en la comuna, que viene intensificándose desde hace meses. La situación alcanzó un punto álgido la semana pasada, cuando el intendente reunió a todo su gabinete y le pidió la renuncia a todos los funcionarios políticos para determinar quiénes continuarán en la última etapa de la gestión.

Orozco impulsaba en un primer momento a su secretaria de Gobierno y pareja, Janina Ortíz, como precandidata a sucederlo. Debido a la resistencia que encontraba esta postulación en el radicalismo, finalmente el jefe comunal terminó eligiendo al presidente del Concejo Deliberante, Martín Bustos, para que intente continuar su legado.

De esta manera, se espera que haya una competencia radicale en las PASO de Cambia Mendoza entre Bustos y Tello, con la expectativa de que pueda sumarse algún otro jugador a la contienda oficialista.

“Tenemos que tener en claro que lo primero es la gestión del departamento y después la ciudadanía elegirá la continuidad en unas PASO”, manifestó Tello y negó que le hayan pedido bajar su postulación a intendente.

Respecto a su salida del gabinete, el ahora precandidato sostuvo que “es lo más sano después de lo que hemos vivido en Las Heras. Un cargo no me limita a ser candidato. Tengo una trayectoria y la gente me conoce, me ha visto trabajar estos 7 años y medio”.

Tello tiene una larga trayectoria en el radicalismo lasherino y cuenta con el respaldo del diputado nacional Julio Cobos, quien supo impulsar a Orozco en su salto a la política pero que en el último tiempo se distanciaron.

Semanas atrás se produjo un cortocircuito cuando el intendente le pidió la renuncia al secretario del Concejo Deliberante, Mauricio Ginestar, yerno del exgobernador y hombre de confianza de Tello.