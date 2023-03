La estrategia de Horacio Rodríguez Larreta para ganar la Ciudad y no romper con Mauricio y Jorge Macri

Horacio Rodríguez Larreta cree que la lógica de Mauricio Macri es correcta: la Ciudad tiene que ser, por motivos políticos, históricos y logísticos el bastión del PRO por cuatro años más. La relación del senador Martin Lousteau con Mauricio y Jorge Macri será tensa para siempre y lo sabe el jefe de Gobierno, por lo que su éxito será generar el contexto para que la elección sea justa.

Elecciones recurrentes es el sistema que se analiza hoy día en Uspallata, sede del Gobierno porteño donde todo está metrizado, analizado y puesto en marcha tras un estudio riguroso. Es sin lugar a dudas la campaña más profesional de la historia, los equipos técnicos evalúan cada paso, cada medida, cada proyecto para los candidatos. La Ciudad es donde se creó el PRO y donde Mauricio Macri dejó en claro que su primo Jorge será el nuevo jefe de Gobierno.

La forma es la santafecina, donde los votantes van a un cuarto oscuro, toman en este caso la boleta única de papel o electrónica y la boleta sábana. Guardan su voto en dos sobres y lo ponen en la urna, son dos elecciones en simultáneo para evitar tracciones cruzadas. El ex ministro de Economía, por ejemplo, llevará su boleta de jefe de Gobierno y legisladores en una boleta única, pero sin el apoyo que tendría a nivel país de Gerardo Morales, por ejemplo, en caso que compita.

El lunes contaban en Uspallata una vieja anécdota de un ministro porteño que describe la situación actual y el contexto en el que se definió el marco para esta elección. El 24 de mayo del 2019 se subió Larreta saliendo de Tabac al auto de Fernando Straface para ir a la jura de la bandera y le contó que había decidio "cerrar con Lousteau". "Ok, será entonces el candidato a heredar la Ciudad", dijo Straface, tal vez el hombre más cercano en términos personales y políticos de Larreta. "No, no dije eso, sí voy a generar el contexto para que compita, pero no es nuestro candidato, va a tener que competir como cualquiera", contestó Larreta.

Quienes conocen a Straface y a Larreta saben de si vínculo personal de veinte años y juran que esa anécdota describe con justicia la realidad actual de la Ciudad. Será Canciller de Larreta o quien proponga el próximo Canciller del país si Larreta concreta su sueño presidencial.

En ésa época, no se sabía que Jorge Macri aterrizaría en CABA para competir, por lo que Lousteau juraba que heredaría la gestión porteña ignorando la situación. Ahora cambió todo, el ministro de Gobierno porteño es el político de mayor volumen de la Ciudad y tiene toda la "ferretería", como se conoce al conjunto de equipos técnicos, estudios de humor social y logística para recorrer e instalar su candidatura. Macri está feliz y tiene motivos: la última encuesta le da ganando la interna porteña por diez puntos y la marca PRO con aceptación de 65% en el distrito, por lo que una simple situación inercial lo cambiará de oficina en Parque Patricios.

La llegada de Macri y posteriormente de Martin Redrado y Waldo Wolff "halconizó" a la gestión, que no se perfilaba como dura. Wolff dejó su banca de diputado y su anhelo de gobernar la Ciudad por el momento, pero vigorizó de estirpe contundente al Gobierno de Larreta desde la secretaría de Asuntos Públicos y comunica con su estilo personal los conflictos ahora. Redrado podría ser Canciller, su vínculo con el mundo lo asiste, como a Diego Guelar y Jorge Faurie, otros potenciales miembros del Gabinete presidencial de Larreta 2024.