La tajante decisión de Fernando Burlando con el spot donde salía uno de los asesinos de Cabezas

Luego del repudio que generó la aparición de uno de los asesinos del fotógrafo José Luis Cabezas en el spot de campaña que usó para lanzarse como candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, Fernando Burlando decidió borrar de sus redes sociales el polémico video. El mismo había sido subido el pasado martes 21 y desatado un escándalo a raíz de la aparición de José Luis Auge, alias “el hornero”.

En este contexto, Fernando Burlando declaró este lunes que "no soy Dios ni quién para juzgar a la gente, pero sí baje de las redes el video. Me parecía lógico y sobre todo porque podía interpretarse como una provocación. Uno de los principios que tenemos en la campaña es la austeridad. Tengo un equipo que no es muy profesional, que tal vez no evalúa, no filtra situaciones, porque esta era una situación para ser filtrada".

"Yo no cancelo ni juzgo, no soy autoridad para hacerlo. Una vez que constaté la situación lo que hice fue borrar ese video. Sobre lo que se puede decir acerca del video, no va a ser un freno para mí. Creo que es una situación que me fortalece y que me motiva para salir adelante con otro tipo de ojo y controles. Y bueno, pedir disculpas por lo que pasó", expresó Fernando Burlando en declaraciones a TN.

Días atrás, el abogado penalista y ahora precandidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires Fernando Burlando había intentado bajar la espuma de la polémica y el escándalo que se armó producto de la aparición de José Luis Auge, alias “el hornero”, en su video de lanzamiento al decir que a él lo "acompaña mucha gente". También había indicado que no lo había reconocido y que "si ves una foto mía hace 35 años y ves mi cara hoy seguramente si me conociste en aquel momento y me ves caminar en la calle hoy no me vas a conocer".

Captura de pantalla del spot de Burlando.

"¿Disculparme?, yo no he hecho nada malo, porque ni siquiera he subido yo ese video", había dicho en declaraciones a radio Diez cuando fue consultado si iba a pedir disculpas a la familia del fotoperiodista asesinado. Si bien reconoció que tenía que "evaluar" el video porque -según contó- "todavía" no lo pudo ver, Burlando dijo días atrás que "no tenemos que cancelar a Auge" porque "no está bueno cancelar a la gente".