Daniel Orozco pidió una prueba de fidelidad para "dar batalla" en la pelea interna

Daniel Orozco habló ante todo su gabinete y en algún momento hasta sollozó de bronca. El intendente de Las Heras les pidió la renuncia "simbólica" a todos para buscar un punto de inflexión en la gestión y, sobre todo, en lo político, pues gran parte de su discurso tuvo como horizonte la elección del candidato a intendente para sucederlo. Para ser más precisos: cuestiona, le incomoda y protesta por el involucramiento de dirigentes provinciales en esa interna. "Las Heras es de Las Heras, no de otra persona", dijo.

El Intendente se refiere, entre otros,a Alfredo Cornejo y Julio Cobos, dos de los dirigentes que siguen el proceso de Las Heras y advierten sobre el riesgo de perder ese municipio en las elecciones por las peleas políticas. Claro, no dio nombres; pero si pistas. "No me interesa quién me hable. Nos ha costado mucho Las Heras", aseguró. Y se metió de lleno en la pelea por la sucesión, tratando de ejecutar algo que no tiene bajo control total, es decir la elección de los candidatos. "Los lasherinos vamos a elegir a los lasherinos y punto. No quiero que ni la provincia, ni la nación se metan acá", repitió.

Prueba de fidelidad

El discurso terminó con la entrega de un papel para que todos firmen la renuncia. Pero no se van. Orozco les dio el fin de semana para hablar "cara a cara" y que expliquen qué quieren hacer. En realidad no es un compromiso con la gestión, sino una prueba de fidelidad. Lo que quiere Orozco es "sacar a los traidores", depurar su gabinete para "la guerra". "Estoy decidido a dar pelea, quien esté conmigo que esté", dijo.

No está claro qué pelea está dispuesto a dar, pues quedan muchas instancias electorales. La primera batalla es la precandidatura a intendente. Pero también se juega el futuro del propio Orozco, que en el plano político interno parece cada vez más opaco. "Después voy a hablar de otro renunciamiento", dijo el intendente, sin precisar a qué se refiere.

La candidata oficial del intendente era Janina Ortiz. Pero tuvo que sacarla de carrera por las tensiones internas que generaba. El plan "B" era Martín Bustos, presidente del Concejo Deliberante, a quien propusieron como postulante de "consenso", aunque no tenía consenso. "Duró dos horas el candidato", explican. La lista de precandidatos es larga, pero "ninguno mide", según dicen los más escépticos.

La última palabra no está dicha y lo que sí buscan es insonorizar la Municipalidad. Es decir, que el ruido interno deje de propagarse hacia afuera. El PJ disfruta y ve una oportunidad que no tenían tan clara hace algunos meses.