Video: la polémica analogía que eligió un concejal peronista de Guaymallén para criticar al oficialismo

José Pozzoli, concejal del Frente de Todos de Guaymallén, lanzó una desafortunada frase durante la sesión de este jueves del Concejo Deliberante para criticar el accionar de la comuna ante las presuntas irregularidades de la empresa Idandi S.A., propietaria de un terreno que tiene un pozo en el que cayó y murió un niño de 6 años y que, además, generó investigaciones debido al a una serie de manejos clandestinos de obras. "Siempre que hay una violación hay un violado. O sea que el municipio ha sido violado serialmente en normas, por supuesto. Ahora, la violación puede ser una, dos o tres veces. Después, en la violación, o te pagan o te gusta", expresó el edil peronista, que luego pidió disculpas a través de un comunicado.

"Con el tema de Idandi, ojalá aparezca el expediente de la calle Alsina y ojalá sepamos por qué fue así al expropiación y cuánto se pagó por esos metros. Lo de Idandi es muy sencillo. El mismo director obras privadas, (Miguel) Valentini, dijo que la empresa o el titular era un violador de normas", comenzó Pozzoli .

Y luego desató la polémica al manifestar: "Siempre que hay una violación hay un violado. O sea que el municipio ha sido violado serialmente en normas, por supuesto. Ahora, la violación puede ser una, dos o tres veces. Después, en la violación, o te pagan o te gusta. ¿Cómo me voy a dejar violar ocho años por las normas municipales? ¿Ocho años violaron las normas y ustedes no pudieron pararlo?".

Por ello, el presidente del Concejo, el radical Ignacio Conte, lo interrumpió y dijo: "Concejal, le pido que no utilicemos frases que puedan herir sentimientos y que no nos creamos más graciosos de lo que somos porque no lo somos".

Las disculpas de Pozzoli

Mediante un escrito difundido, el concejal peronista expresó su "disculpas sentidas a todas las personas que se han sentido ofendidas o dolidas".

"Con respecto a los dichos desafortunados vertidos por mí en la sesión ordinaria 01/23 del Concejo Deliberante de Guaymallén, en primer lugar, quiero reiterar mis disculpas sentidas a todas las personas que se han sentido ofendidas o dolidas por mis dichos. Hice alusión a una frase de Ing. Miguel Valentini Director de obras privadas de la municipalidad de Guaymallén, quien en una nota periodística en un conocido medio provincial dijo con respecto a Florentino Paco, titular Idandi , que 'es un violador serial de las normas de construcción el propietario de la empresa del predio de calle Urquiza'".

"Segundo, es mi deber como funcionario público hacerme responsable por mis palabras y es por esto ante mi error corregí mi actuación solicitando las disculpas en la misma sesión. Sin intención de justificarme, pero tratando de explicar mi exabrupto, permítanme dar cuenta de mi indignación como vecino de Guaymallén y Concejal por la inacción de un gobierno municipal, que no sólo permitió y acepta el quebrantamiento sistemático de las normas, sino que oculta documentación y sigue sin dar las explicaciones cabales sobre el tema que trajo como consecuencia la muerte de un niño y cientos de familias estafadas", cerró Pozzoli.