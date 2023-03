Así desobedece órdenes judiciales Florentino Paco, el "rey" de Guaymallén

Durante años, el empresario Florentino Daniel Paco se ha movido al margen de la ley. No respeta intimaciones de la Municipalidad de Guaymallén para regularizar las obras que lleva adelante la constructora Idandi en el municipio y tampoco obedece medidas judiciales que le ordenan frenar la urbanización de proyectos. Así consta en una acción judicial de cuarto tribunal de gestión asociada que conduce la jueza María Luz Coussirat.

Cansada de los perjuicios que le generaban las obras irregulares de Florentino Daniel Paco, una vecina presentó un pedido de amparo mediante el cual busca que la justicia exija el desarrollador a respetar la legislación vigente y cumplir con la presentación de estudios de impacto ambiental. Incluso, pide la demolición de inmuebles que no respetan espacios verdes y otras reglamentaciones vinculadas a edificaciones sísmicas.

Si bien el fondo de la cuestión aún no se resuelve, en octubre del 2022 la justicia dictó una medida de no innovar mediante la cual le ordenaba a Florentino Paco la paralización de las obras en el predio ubicado en calles Castro y Curupaytí, a pocas cuadras del desarrollo de calle Urquiza en el que perdió la vida Erik Mamaní, niño de 6 años que falleció al caer dentro de un pozo de 50 metros. A pesar de que los vecinos también buscaban frenar ese otro desarrollo urbano, a jueza no lo pidió para es caso puntual.

Pero al parecer poco hubiese cambiado, porque Florentino Daniel Paco no respetó la medida judicial y a los pocos días retomó el movimiento de suelo y la urbanización. Un dato no menor es que en la resolución judicial consta que hubo trabajadores que huyeron de sus puestos de trabajo al presentarse oficiales de justicia. El relato coincide con lo narrado por el director de obras Privadas de Guaymallén, Miguel Valentini, que en MDZ Radio dijo que hay trabajadores indocumentados que huyen por los techos cada vez que llega un inspector municipal.

"El día 11 de Octubre de 2022, mediante oficial de justicia se lleva a cabo la notificación de la medida dispuesta en autos a las personas que en ese momento se encontraban trabajado en el lugar, más allá de informar también la Oficial de Justicia que en varias casas las personas se marcharon con anterioridad a que pudiese notificarlas, dejando incluso cemento fresco preparado", se puede leer en el oficio en referencia al día en que se le notificó a Idandi la medida de no innovar para "abstenerse de realizar modificaciones en el estado jurídico y material del inmueble sito en calle Castro y Curupaytí".

Ante esa situación, el propio Florentino Daniel Pérez se presentó ante la justicia a reclamar que se deje sin efecto la medida de paralización de las obras, pero su solicitud fue rechazada. A pesar de ello, decidió proseguir con las obras. El 29 de diciembre un oficial de justicia constató que las obras continuaban en marcha haciendo caso omiso a la orden judicial.

Florentino Paco no acató intimaciones municipales ni tampoco medidas judiciales. "Su modus operandi es siempre el mismo. Construyo y después vemos", manifiestan desde la Municipalidad de Guaymallén. Lo increíble es que nadie haya podido frenar el avance de 500 unidades habitacionales fuera de regla que hoy no pueden ser escrituradas y cuyos compradores llevan sus reclamos al municipio.

Ante la falta de respuesta por parte de Idandi, la jueza María Luz Coussirat dispuso emplazar a Florentino Daniel Paco a paralizar las obras en los próximos cinco días y una vez vencido ese plazo comenzarán a aplicar una multa diaria de 5.000 pesos a cada una de las personas que incumplan la manda judicial.

Desde Idandi afirman que no existen causas penales pendientes contra la empresa ni tampoco denuncias por estafas. Sin embargo hay expedientes judiciales que involucran a la compañía y órdenes que no son acatadas por la empresa constructora.