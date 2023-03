El accidente fatal que expuso los negocios de Florentino Daniel Paco: el rey de Guaymallén

Desde hace tiempo, vecinos de Guaymallén denuncian irregularidades en los desarrollos inmobiliarios de Florentino Daniel Paco. Las obras se realizan sin permiso municipal, los terrenos no están en regla, la urbanización queda incompleta y los propietarios que pagaron de buena fe no pueden escriturar. Pero ayer, tomó trascendencia pública por el accidente fatal de un niño de 6 años que murió al caer dentro de un pozo de 50 metros en un predio que pertenece a la constructora Idandi. Desde la Municipalidad de Guaymallén reconocen que en ese terreno se construyeron 200 unidades habitacionales que no están habilitadas por la comuna.

Idandi no es una constructora más. Además de las 200 unidades habitacionales construidas en la calle Urquiza 797, tiene en ejecución 500 unidades habitacionales en distintos puntos de Guaymallén. Ha vendido lotes por precios millonarios en una de las zonas más exclusivas del departamento y construyendo aglomerados como "La Conejera", nombre con el que se conoce al predio en el que ayer un menor perdió la vida. "Ahí viven algunos de los trabajadores de Idandi y también sirve de depósito de los camiones de Florentino Daniel Paco", narra un vecino que ha padecido en carne propia los "privilegios" que históricamente se le otorgaron a Idandi.

Durante años Florentino Daniel Paco y su hermano Onofre han construido sin acatar ningún tipo de reglamentación. Construyen sin colocar cartel de obra, fuera de los horarios permitidos y sin respetar retiros, espacios verdes ni tamaño de los loteos. La propia Municipalidad de Guaymallén así lo reconoce. "Todo lo que está haciendo Idandi es irregular. No tiene autorización para su ejecución. En Urquiza 797 tiene expediente iniciado como loteo que no tiene autorización para hacer infraestructura pero vemos terminadas 200 unidades habitacionales", reconoció el titular de Obras Privadas, Miguel Valentini.

Desde el municipio que conduce Marcelino Iglesias intentan justificar la situación asegurando que la comuna ha sancionado en más de una oportunidad a la empresa pero que los trabajos continúan a pesar de que se ordena paralizarlos. "Hemos llevado todo a la justicia porque las sanciones y las medidas de parálisis de obra no son acatadas", manifestó el funcionario. Incluso hay denuncias por trabajadores indocumentados que Paco trae desde Bolivia, su país natal

Noticias Relacionadas Tragedia en Guaymallén: el intento desesperado del padre por rescatar a su hijo

Acerca del lugar en el que falleció el niño aclaran: "Ese lugar no tiene condición de habitabilidad. Hemos retirado medidores porque no se puede habitar, no está regularizado ni tienen permiso". "Eso está inactivo y debería estar desocupado", subrayó Miguel Valentini, director de Obras Privadas de Guaymallén.

El predio donde murió el niño amaneció con carteles de clausura.

Pero está claro que eso no es así y que en el predio viven familias, muchas de las cuales trabajan para Florentino Daniel Paco.

Negocio millonario

Paralelamente, Florentino Daniel Paco ha recibido una lluvia de cartas documento por parte de compradores que pagaron entre 60 mil y 70 mil dólares por lotes en un barrio privado que debía construir en una de las zonas más exclusivas de Guaymallén. El terreno está ubicado en calles Elpidio González y Estrada junto a los barrios Los Teros y el Club de Campo Mendoza pero las obras están paralizadas desde hace años.

"Nosotros compramos la propiedad e 2019 y nos dijeron que en 2020 estaba finalizada la urbanización. Hay gente que compró en 2017", explicó a MDZ uno de los vecinos que todavía espera para escriturar su terreno. En total se vendieron 110 lotes pero sus compradores aún no pueden comenzar a construir.

"Le hemos mandado cartas documento y el dice que va a terminar cuando pueda. Nunca terminó. Al no terminarlo no se puede escriturar. Sigue a nombre de ellos. Hablamos con el escribano que hizo los boletos y nos dice que no le atiende", remarcó. Florentino Daniel Paco, dueño de Idandi.

Al no estar finalizada la urbanización la Municipalidad de Guaymallén no da la conformidad para edificar. Lo que exigen los vecinos es que Florentino Daniel Paco cumpla lo que se comprometió a hacer y termine los trabajos para contar con los servicios eléctricos y de gas.

Otros desarrollos flojos de papeles

La lógica de Idandi o de Constructora Paco ha sido siempre la misma. Avanzar sin importar cómo. "Yo tengo un acta de paralización cuando solo había cinco terrenos en obra y hoy ya existen 25 duplex construidos. Están reventando cloacas, no hay agua en verano...el tipo hace lo que se le canta y nosotros lo sufrimos", manifestó un vecino de Guaymallén que asegura haber presentado innumerables denuncias por las obras clandestinas de Florentino Daniel Paco sin que nada ocurra. Una de las tantas intimaciones que Paco no acató.

"El día que habiliten los 400 duplex al lado de mi barrio y 500 unidades habitacionales atrás, revienta todo. Cuando yo compre eran lotes de 500 metros por casa. Ahora todo está lleno de departamentos", lamentó.

Desde hace años Idandi viene haciendo lo mismo. Compra terrenos baratos, desarrolla, construye y vende sin respetar la reglamentación vigente. En Estrada y Aramburu hay un desarrollo, en Curupayti y Castro otro, también en Elpidio González y Urquiza, todos fuera de regla. A pesar de las intimaciones nunca dejó de construir y una vez terminadas las unidades las vende y los compradores se quejan porque no pueden habitarlas.

El "rey de Guaymallén" se mueve al margen de la ley y opera del mismo modo desde hace años sin que nada cambie. Florentino Paco construye y vende sin respetar nada y después llegan a la Municipalidad las quejas de los compradores que, de buena fe, adquirieron un dúplex, un departamento o un lote que no pueden escriturar.