El favor que la Municipalidad le otorgó a Paco, el "rey" de Guaymallén

Florentino Daniel Paco y su familia son conocidos por varias cosas. Por construir al margen de la ley, por explotar a paisanos y por ostentar el dinero que tienen con autos de lujo. Él y su empresa IDANDI quedaron expuestos por la muerte de un niño de 6 años en un predio que les pertenece. La cadena de irresponsabilidad estatal incluye varios organismos que ahora denuncian la "impotencia" por no poder actual. Sin embargo a "Paco" no le ha ido mal con los trámites municipales, pues en 2021, cuando ya se conocía su modo de actuar, el Concejo Deliberante de Guaymallén le otorgó una excepción a las normas de construcción para su vivienda particular.

Desde la Municipalidad aseguran que han clausurado las obras, que han iniciado expedientes y que tienen una "batalla" contra el accionar. Pero en paralelo le otorgan beneficios. "Exceptúese de las previsiones establecidas en el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) registrado bajo la Ordenanza N° 9169/2021, otorgándose en consecuencia factibilidad de relevamiento de vivienda multifamiliar (4), indicadores urbanos F.I.S, a la solicitud realizada por el Señor Florentino Daniel Paco, en su carácter de Presidente de IDANDI S.A, CUIT N° 33-71177966-9, en el inmueble de su propiedad", dice la ordenanza 9330, sancionada en 2021.

El favor

El propio Concejo abre la puerta para la excepción. "Luego de evaluar los estudios y consideraciones del proyecto, los miembros de este Honorable Concejo Deliberante concluyen en que resulta viable expedirse favorablemente respecto al otorgamiento de la Factibilidad", habían argumentado.

La excepción se dio para una vivienda en el barrio Inka I, uno de los que fueron construidos por Paco. El titular de la empresa es argentino. Su hermano Onofre Paco Vega, nacido en Bolivia, es también su socio en la constructora IDANDI y en otro emprendimiento: una empresa de transporte. En 2017 ambos formaron EMTRAPAC, firma que también ha recibido avales municipales en los barrios de Guaymallén.

Como reveló MDZ, la empresa informal de los hermanos Paco montó un "imperio" dentro de Guaymallén. Allí se incluyen las 200 unidades habitacionales construidas en la calle Urquiza 797, y otras 500 viviendas en ejecución en distintos puntos del departamento. También ha vendido lotes por precios millonarios en una de las zonas más exclusivas del departamento y construyendo aglomerados como "La Conejera".