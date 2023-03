Crece la presión interna a dos intendentes del PJ para que vayan por la Gobernación

A un mes del cierre de listas para las elecciones provinciales la oferta electoral del peronismo para la competencia por la Gobernación todavía es muy incierta. Si bien ya hay tres dirigentes lanzados a la carrera, se espera por las definiciones de figuras de peso del Partido Justicialista (PJ) y muchas miradas apuntan al denominado sector de los intendentes. Ante este escenario, aumenta la presión dentro de la fuerza para que los jefes comunales Emir Félix (San Rafael) y Roberto Righi (Lavalle) se involucren en la contienda.

El próximo 22 de abril vence el plazo para que las distintas fuerzas políticas de la provincia inscriban los nombres de los postulantes a gobernador y otros cargos electivos que disputarán las PASO del 11 de junio y las generales del 24 de septiembre.

Hasta el momento, por el peronista frente Elegí Mendoza están anotados para la contienda el presidente del Instituto Nacional de la Vitivinicultura (INV), Martín Hinojosa; el abogado referente de derechos humanos Alfredo Guevara y el dirigente social Nicolás Guillén.

De todas maneras, todavía hay expectativas de que la oferta electoral se amplíe y surjan otras figuras con mayor peso político para embarcarse en la próxima campaña. En este sentido, la atención está puesta en el llamado sector de los intendentes que reúne a Martín Aveiro (Tunuyán), Matías Stevanato (Maipú), Emir Félix (San Rafael) y Roberto Righi (Lavalle).

Los primeros dos se corrieron de la disputa provincial ya que serán precandidatos en las elecciones municipales adelantadas, Stevanato yendo por la reelección y Aveiro encabezando la lista de concejales del frente Elegí en su comuna.

Mientras que los dos últimos son señalados por sus “compañeros” como posibles aspirantes a competir por la Gobernación desde las filas del peronismo, aunque ninguno de los dos ha hecho públicas sus intenciones de hacerlo hasta el momento.

Este miércoles en Palmira se realizó un acto por el regreso del tren de pasajeros a Mendoza que contó con la presencia del presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, entre otros funcionarios nacionales. Pero además fue un evento que reunió a todos los sectores del peronismo local, luego del desplante del kichnerismo a la anterior visita del mandatario nacional, que expuso las grietas en el espacio.

Desde allí, algunos dirigentes se refirieron al escenario de las candidaturas a gobernador del peronismo y abrieron las puertas a que haya una competencia en las PASO dentro del frente Elegí. Al mismo tiempo, apuraron a Righi y Félix para que definan sus posturas.

Presión a los intendentes

La presidenta del PJ local e intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, manifestó que “desde el PJ estamos abiertos a acompañar a todas los dirigentes dentro del frente Elegí Mendoza que están demostrando su voluntad. Lo hizo Martín Hinojosa en diciembre y ahora hemos visto también a los movimientos sociales que se han unido en una fórmula que se ha presentado (Guillén). Estaba charlando con José Luis Ramón y me dice que tiene ganas”.

A su vez, la jefa comunal que va por la reelección reconoció que está “a la espera de que algunos de los intendentes que no renuevan nos puedan terminar de confirmar si tienen la voluntad, si se sienten bien de salud, porque hay distintos casos particulares. Para así seguir acumulando voluntades y posicionándonos como una fuerza política que tiene un proyecto de gobierno”.

“Tenemos al intendente Martín Aveiro que va de candidato en la elección departamental, sabemos que Emir está con una situación particular de salud y Roberto también está allí. Y nosotros queremos que estén, que sean parte de una fórmula competitiva. Aunque tengamos que ir a unas PASO, creo que ellos tienen que estar, tienen mucho para aportar, pero tampoco uno puede ni obligar a nadie ni de alguna manera forzar situaciones que son personales. Pero sí creo que tienen que estar y espero que si se da su situación puedan hacerlo”, expresó Destéfanis.

Por su parte, Aveiro hizo hincapié en que él no puede ser candidato a gobernador porque ya se inscribió como concejal de Tunuyán. En este sentido, señaló que quiere que un intendente sea candidato a gobernador por el peronismo. “Me gustaría que fuera un intendente. Igual tenemos muy buenas opciones, pero sí me gustaría mucho que fuera un intendente”, sostuvo el tunuyanino.

De todas maneras, respaldó a sus colegas por no haberse lanzado aún y remarcó que no lo han hecho “porque no es el tiempo, porque están en su gestión y porque están ayudando a la gente que mucho lo necesita”.

Asimismo, el jefe comunal le abrió las puertas a unas posibles primarias en el peronismo para las elecciones de este año. “No se si van a haber PASO, pero es un deseo personal que sí. Creo que sin PASO no podemos abrir y ampliar la participación del peronismo en su totalidad, que incluye a mucha gente del Partido Justicialista pero a muchos otros partidos e incluso a personas que son apartidarias. El peronismo necesita abrir el juego y ampliar su nivel de participación porque sino esa gente termina en otros partidos por afuera”, destacó.

En cuanto a la situación interna del espacio sostuvo que se está trabajando en conjunto pese a las diferencias entre los sectores internos pero hay un diálogo y reuniones permanentes.