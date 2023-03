El funcionario del PRO que viene del kirchnerismo y se vincula con un enigmático empresario

“Es el que tiene más bajo perfil, pero exhibe la mejor agenda en el mundo de la política y los negocios”, cuentan a MDZ voceros confiables de Bahía Blanca. El poder en la segunda ciudad más importante del interior de la provincia de Buenos Aires lo ejerce un triunvirato conformado por el intendente Héctor Gay, la senadora Nidia Moirano y Santiago Nardelli, actual director del Banco Provincia. A diferencia de sus socios, viene del peronismo, fue funcionario kirchnerista y es el nexo con el poderoso empresario de esa ciudad Gustavo Elías, quien ha conformado un multimedio que avanza los límites del territorio bahiense.

Nardelli fue funcionario del PAMI durante la gestión de Graciela Ocaña; también fue electo senador provincial por el Frente para la Victoria entre 2007 y 2011. En 2013 se pasó a las filas de Francisco De Narváez y, gracias a la buena performance de ese espacio político, logró una banca de diputado provincial. Luego desembarcó en el PRO y renovó ese escaño en la Legislatura bonaerense en las elecciones de medio término de 2017. Una trayectoria zigzagueante, como suele registrase en la media de la clase política bonaerense.

No obstante, hay sectores del PRO que no se sienten contenidos por el triunvirato que maneja el municipio bahiense. De acuerdo a lo expresado por varias fuentes a MDZ, las críticas más duras apuntan contra Nardelli por ser el operador político con más experiencia y por algo, ante la decisión de Gay de no presentarse a una nueva reelección, dio un paso al costado y le cedió la candidatura a Moirano. Si bien ambos no miden en las encuestas, lo cierto es que el director del Banco Provincia ha decidido preservarse porque tiene otros objetivos a partir del 10 de diciembre de este año.

Voceros del oficialismo de Bahía Blanca revelan que el exdiputado provincial comenta con absoluta certeza que ya se está probando el traje de ministro de la Producción bonaerense si Juntos por el Cambio logra recuperar este año la Gobernación. “Asegura que se lo prometió Diego Santilli, el mismo que le consiguió la silla en el directorio del Bapro a expensas de un lugar que era para Cristian Ritondo”, describe en la más absoluta de las discreciones un vocero partidario.

El enojo se basa en que lo acusan de jugar “su proyecto personal con Elías” y, además, agregan que le concedió a Santilli mucho espacio para uno de sus hombres de confianza, Guillermo Coria, que no es de la región. Viene de la gestión en CABA. Fue presidente del Ceanse y jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad porteño. “De buenas a primeras, Coria pasó en el 21 a ser candidato y ahora es el armado de la Sexta Sección Electoral, alguien que no conoce la zona y mucho menos a los referentes.

El otro dato que genera polémica en los objetivos de Nardelli tiene que ver con las razones por las cuales sólo quiere ocupar la cartera de la Producción. “Si logra manejar ese ministerio se asegura el control de la caja del Puerto de Ingeniero White donde el moyanista Elías tiene intereses comerciales”, sostiene un referente político de larga trayectoria en la ciudad. La referencia al empresario tiene que ver con que amasó su fortuna con negocios en la actividad portuaria de la mano de sus vínculos con Hugo Moyano.

Todos estos datos los manejan en el entorno de Patricia Bullrich, por eso descartan absolutamente el reclamo de la “Y griega”. Además, el diputado provincial Lorenzo Natali - locutor de profesión que trabajó en radio durante años con el intendente Gay - aclaró por primera vez que tiene ganas de ser intendente. Esa noticia parece que está vinculada a una encuesta realizada por el bullrichismo donde Natali aparece al frente de las preferencias electorales.