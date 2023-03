Las salvajes peleas en los municipios detrás de la puja entre Larreta y Bullrich

Los principales referentes del PRO bonaerense vuelven a reunirse este jueves con el objetivo de unificar definitivamente una estrategia común en cada uno de los distritos que gobiernan. Los intendentes más alineados con Horacio Rodríguez Larreta volverán a reclamar a los gritos la necesidad de provincializar la ya famosa “Y griega” en todos los municipios del partido amarillo. Pero, desde el entorno de Patricia Bullrich, aseguran a MDZ que no será una regla general, sólo habrá excepciones.

Por ahora la lista no está completa. Pero ya se conocen algunos de los nombres que tendrán el privilegio de llevar las dos boletas de los candidatos presidenciales. Primera en el ranking aparece Soledad Martínez, de Vicente López. Este es un caso muy particular ya que la intendenta mide muy bien en un electorado que mayoritariamente es del PRO y, además, aparece la figura de Jorge Macri, quien tiene niveles de popularidad que llegan al 80%.

Dueños absolutos de uno de los distritos donde mejor le está yendo a la presidenta del PRO en su competencia contra Larreta: “No tienen ningún sentido armarle una lista en contra a Soledad y a Jorge para perder, cuando Patricia es la favorita en la categoría presidencial”, dicen dentro del bullrichismo.

Los otros privilegiados van a ser Guillermo Montenegro, de General Pueyrredón, quien se ha declarado neutral, y los hermanos Passaglia, jefes territoriales de San Nicolás. Se mostraron la semana pasada en ExpoAgro con Bullrich y ya están armando listas en otros distritos de la región junto a los operadores de la exministra de Seguridad y al ritondismo.

Martín Yezza, de Pinamar, no va por la reelección pero es el jefe del territorio y, pese a ser el jefe del equipo de asesores de la Campaña de Cristian Ritondo, es tenido en cuenta por su buena llegada a la jefa del PRO y a Mauricio Macri. Aunque quizás se anime a impulsar que sus sucesores jueguen sólo con la boleta de Bullrich.





Lo que sí está confirmado es que Diego Kravetz, como sucesor de Néstor Grindetti, lleve la papeleta de la exministra de la Alianza, al igual que Javier Iguacel en Capitán Sarmiento y en San Miguel, los pagos de Joaquín De la Torre. Pese a que puede haber más excepciones, en el resto de los municipios se va confirmando que va a haber competencia por las alcaldías, algunas a cara de perro y con resultado incierto.

Los desafíos a los intendentes

Por su peso estratégico, la ciudad de La Plata despierta la atención del mundo de Juntos por el Cambio. El intendente Julio Garro quiere llegar a un acuerdo con Bullrich para evitar que lo lleve a una interna con Juan Pablo Allan o Julio Irureta. Algo similar ocurre con Bahía Blanca, la segunda ciudad en importancia del interior bonaerense.

Héctor Gay no va por su reelección y sabe que su candidata, Nidia Moirano, no tiene chances de retener el distrito si no lleva las dos boletas presidenciales. Lo más probable es que el bullrichismo termine llevando como candidato a intendente al popular conductor Lorenzo Natali, quien además es diputado provincial de JxC. También aparece el ritondista Emiliano Alvarez Porte.

En San Isidro, donde Bullrich aparece como favorita, se viene una apasionante interna entre el intendente Gustavo Posse y el concejal del PRO Ramón Lanús, integrante del grupo de amigos de Esteban Bullrich y muy cercano a la presidenta del PRO. Algunos referentes del partido amarillo quieren que Lanús sea el candidato orgánico del partido pero se opone Diego Santilli, quien tiene una alianza muy estrecha con el jefe comunal sanisidrense. “Esta vez Gustavo va a tener que transpirar como nunca la camiseta para retener el distrito”, dicen en JxC.

Un caso especial es Tres de Febrero, donde manda Diego Valenzuela. A esta altura no queda clara la estrategia del bullrichismo teniendo en cuenta que el intendente es el más alineado con Rodríguez Larreta y Santilli, pero además es prácticamente invencible. Al igual que sus colegas reclama la “Y griega” y es uno de los armadores de la Primera Sección Electoral.

Otra primaria para alquilar balcones se viene en Pergamino, ciudad cabecera de la Segunda Sección Electoral, donde gobierna el intendente Javier Martínez, hombre de Daniel Angelici y que responde al primo Jorge. El presidente de la Sociedad Rural de esa ciudad, Jorge Josifovich, lanzó en las últimas horas su candidatura por la lista de Bullrich en alianza con Republicanos Unidos de Ricardo López Murphy. Passaglia y Patricia respaldan a la funcionaria de San Nicolás, Cecilia Giammaria, contra el alcalde de Ramallo, Gustavo Perie.

Los sin tierra

Voceros del PRO anticipan que también habrá competencias internas en los distritos que administra el peronismo. Una de las mas interesantes se va a dar en La Matanza por su peso territorial. Toty Flores aparece como el candidato más firme de Larreta-Santilli. En la vereda de enfrente no está definido el postulante que lleve la boleta de Bullrich. Puede ser Alejandro Finochiaro o el concejal Lalo Creus. En Tigre, Segundo Cernadas se muestra preocupado por el avance en las encuestas de la presidenta del PRO, tendencia que puede complicarlo en sus aspiraciones de pelear por la intendencia contra Nicolas Massot.

En Escobar la contienda será entre Mariano Castagnaro, por la escudería del jefe de Gobierno porteño, y el bullrichista Walter Klix o el ritondista Leandro Goroyesky. Estos últimos tienen un acuerdo y definirán por consenso quien va por la intendencia con la boleta de la exministra de Seguridad. Cerca de ahí, en Pilar, el larretista Sebastián Neuspiller deberá enfrentar a la exconcejal Analia Leguizamón, hoy cercana a Grindetti, o a Andrés Antonietti, funcionario de Vicente López impulsado por Jorge Macri.





En el Oeste sube fuerte la tensión porque, dentro del PRO local, acusan a Gastón Di Castelnuovo - el postulante de Larreta - de encerrarse y no abrir el juego. Gabriel Pozzuto, alineado al jorgemacrismo, ha decidido enfrentarlo con la boleta de Bullrich. También aparece la figura de la concejal Silvina Valdebenito. Todos enfrentados en el Concejo Deliberante.

Pese a lo que mide Martiniano Molina, en Quilmes el bullrichismo se anima a armar lista local. Joaquín De la Torre impulsa al periodista deportivo Walter Quejeiro. Además, se anota la senadora provincial Lorena Petrovich. En Merlo juega otro hombre de Jorge Macri, en este caso con el larretismo y desde el bullrichismo también lo van a enfrentar. Suenan la senadora provincial Aldana Ahumada, con el aval de Grindetti, y el concejal Pablo Coccuza, cercano a De la Torre. Mientras que en Lomas de Zamora se viene una interna entre Guillermo Viñuales, por el larretismo, y - probablemente - Gabriel Mercuri en representación de Bullrich.

Ni hablar de los radicales que también quieren jugar. Como Ignacio Palacios de 9 de Julio, quien viene de derrotar en 2021 a la lista del intendente Mariano Barroso, un jorgemacrista que juega con Larreta y Santilli. El concejal Palacios es de Evolución pero no tieneinconvenientes en llevar la lista de Bullrich para llegar a la intendencia. A medida que avanza la puja entre la presidenta del PRO y el jefe de Gobierno porteño, se agudiza la tensión en todos los municipios bonaerenses.