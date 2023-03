Cristina y Alberto, las dos figuras fuera de juego en la campaña del PJ mendocino

No hay mucho contenido por ahora en la estrategia provincial del PJ local. No hay un precandidato oficial definido, aunque los tiempos corren. Pero sí algunos indicios: como en los comicios de 2019 pero más intensamente este año, ni el presidente Alberto Fernández ni la vice Cristina Fernández de Kirchner tendrán protagonismo en los comicios locales. La única excepción se dará en San Rafael donde el precandidato a intendente de La Cámpora, Nadir Yasuff lleva como bandera a Cristina y el precandidato a gobernador por un sector K, el abogado y referente de derecho humanos, Alfredo Guevara.

Los intendentes del PJ decidieron antes de que terminara enero – respetando los plazos de la Justicia electoral- anticipar los comicios respecto de los provinciales. Tendrán primarias el 30 de abril y generales del 3 de septiembre. La determinación que se empezó a gestar un año antes tuvo varios motivos. En primer lugar, la ausencia de un precandidato a gobernador competitivo capaz de ser rival del oficialista Frente Cambia Mendoza en general y del precandidato a gobernador Alfredo Cornejo y poder traccionar en la boleta única, los llevó a tomar esa determinación para retener sus territorios. Es decir que sean los actuales jefes comunales – o sus precandidatos para sucederlos si es que ellos no tienen posibilidades de ser reelectos porque la ley se los impide-serán quienes figuren primeros en la fracción de la boleta con su rostro. En ese sentido las temáticas que se plantean en la campaña son general municipales - donde Cristina ni Alberto tienen nada que ver-. Incluso, a pedido de los intendentes no kirchneristas inscribieron las listas con el sello "Frente Elegí" que habían usado en 2019, dejando atrás el nombre "Frente de Todos", muy identificado con la alianza nacional.

El Gobierno provincial también anticipó los comicios respecto de los nacionales, cumpliendo con lo que marca la ley provincial. En ese sentido, aunque el PJ no tiene un candidato que despierte el apoyo de la mayoria del partido, ya piensa que, que el desdoblamiento provincial, para quienes no quieren levantar las figuras de Alberto y Cristina es un buen motivo. En esa línea, sostienen que harán una campaña en la que mostrarán los cuestionamientos a la gestión de Rodolfo Suarez. “Cornejo tendrá que defender lo hecho por el Gobierno de Suarez”. Por lo tanto, es casi un hecho que el presidente y la vice no serán mencionados, en una provincia donde ambos dirigentes nacionales miden mal en las encuestas.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con la premisa de que no hay que referirse a las figuras nacionales del PJ. En San Rafael, se dará una interna entre el precandidato del actual intendente Emir Félix, que es su hermano Omar quien representa al peronismo no kirchnerista y el precandidato de La Cámpora Yasuff. La idea del camporismo es mostrarse como los precandidatos de Cristina porque aseguran que en San Rafael, la Vice tiene muy buena llegada. Y que además, es una dirigente que impulsa a la renovación que es lo que también quiere representar la lista para enfrentar a los Félix, que ya fueron intendentes. Lo que vendrá en el distrito en el PJ hasta el 30 de abril es una campaña en ese sentido: el kirchnerismo- con la Vicepresidenta la cabeza- contra el peronismo no k que es el oficialismo departamental.

También quien ya anticipó que “la defensa de Cristina” será su caballito de batalla de campaña es Guevara, precandidato a gobernador peronista que tiene el apoyo de organizaciones sociales. Todo lo que tenga que ver con el Presidente, quedará afuera de la estrategia porque no respaldan. En cambio, creen que “hay que explicar las causas judiciales contra Cristina” y apuntar a nivel provincial contra Cornejo.

Quien usa en su slogan uno parecido al utilizado por la Presidencia es el precandidato a intendente de Guaymallén Rafael Moyano. "Primero Guaymallén", es frase de campaña, derivado de "Primero la gente" de Alberto. Moyano se postula por el espacio que lidera el secretario de Malvinas Guillermo Carmona.