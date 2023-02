El abogado cristinista que se lanza como precandidato a gobernador

“Voy a ser precandidato a gobernador dentro de un sector alineado con Cristina Fernández de Kirchner. Nos vamos a presentar en las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias) dentro del Frente de Todos”, anunció a MDZ el abogado Alfredo Guevara Escayola. El referente de Derechos Humanos, tuvo un gran protagonismo mediático en los últimos años porque es el abogado defensor de la líder local de la Tupac Amaru, Nélida Rojas. Ahora, participará de los comicios de este año en un rol protagónico y anticipa una campaña donde cuestionará las políticas del precandidato a gobernador del oficialismo Alfredo Cornejo. “Nos vamos a focalizar en críticas al modelo autoritario de Cornejo, estamos a una provincia empobrecida. Hay mucho para decir y nadie lo está diciendo. Estamos, además, ante un panorama de división de la derecha, donde Omar De Marchi se está alejando del radicalismo por lo tanto ese escenario es favorable para el Frente de Todos”, aseguró.

Guevara forma parte de una agrupación que se llama La Base que está compuesta por referentes de organizaciones, como Rojas, entre otros militantes. El próximo sábado 25 de febrero tendrán una reunión junto a otros espacios que se referencian con la Vicepresidenta de la Nación, para terminar de dar forma a las precandidaturas y anunciar el lanzamiento del sector. “Vamos a llevar precandidatos para las elecciones provinciales para todos los cargos. Las precandidaturas las ocuparemos personas que no vivimos del Estado, que tenemos una trayectoria, que no estamos especulando con lo planteado, no tenemos plata para la campaña pero estamos dispuestos a militar nuestras ideas desde nuestro espacio y competir en las primarias”, aseguró.

La competencia se dará dentro del Frente de Todos. “Sabemos que el peronismo tradicional tiene un problema y es que no tiene precandidato a gobernador, por lo tanto están en una situación de debilidad. Pero también observamos que hay que aprovechar esta división de la derecha -por la posible salida de De Marchi de Cambia Mendoza- y apuntamos a romper con la idea de que el kirchnerismo tiene un techo. De ninguna manera tiene un techo”, agregó.

En ese sentido, Guevara postula que “hay que defender a Cristina. Nadie lo ha hecho acá en Mendoza. La gente no entiende muy bien de qué se tratan las causas. Hay que salir a explicar esto. Cuál es la relación de Mauricio Macri con los jueces que condenaron a la Vicepresidenta. Hay mucho para decir". Pero además, anticipa una campaña de fuertes críticas a Cornejo. "Ha hecho del radicalismo, un partido que era progresista, un partido de la derecha. Su modelo autoritario es lo que hay que denunciar, de hecho el propio De Marchi ahora se da cuenta de eso. Las causas de la Tupac Amaru, fueron un invento de ese modelo, y en la Justicia se han ido cayendo.Su discurso de odio contra Anabel (Fernández Sagasti, la senadora nacional por La Cámpora) es algo que también queremos denunciar, porque es parte de la misma lógica autoritaria”, aseguró. En esa línea, su agrupación está cerca de La Cámpora, aunque es claramente otro espacio, pero lejos de quienes militan el gobierno del presidente Alberto Fernández.

La agenda será “en clara defensa del medioambiente y el agua, de lucha contra la violencia de género, de las banderas de la libertad de expresión”, según adelantó Guevara. “Queremos hablar del tema de los mapuches. De la barbaridad de que el gobernador Rodolfo Suarez diga que no existieron mapuches en Malargüe”, lanzó en relación al debate público que se dio en enero último sobre las tierras cedidas en ese departamento a una población mapuche. El calendario electoral para el que se preparan es para el provincial, es decir que no participarán de las elecciones anticipadas de los 6 departamentos gobernados por el peronismo más San Carlos que son el 30 de abril (primarias) y el 3 de septiembre (generales). “Estamos haciendo los trámites en la Justicia electoral para presentarnos en las primarias del 11 de junio”, advirtió mientras hizo un llamado a las terceras fuerzas. “Estamos abiertos a conversar con todos aquellos con quienes tenemos coincidencias, sea el FIT, el Partido Verde... queremos buscar coincidencias y debatir ideas”, adelantó.

Guevara Escayola es hijo del fallecido ex legislador Alfredo Guevara quien fue asesor legal de las madres de Plaza de Mayo, militó en el peronismo y fundó el Polo Social, referenciado con el padre Luis Farinello.