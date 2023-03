Alfredo Cornejo reveló cuál fue el factor clave que lo hizo inclinarse por ser candidato a gobernador y no a presidente

El senador radical Alfredo Cornejo, quien es candidato en el oficialismo de cara a las elecciones en Mendoza, brindó declaraciones en las que dio su visión sobre la interna de Juntos por el Cambio, la interna de Cambia Mendoza y remarcó, tras el lanzamiento presidencial de Gerardo Morales, que prefiere a un presidente de la UCR, pero "no un radicalismo con 3 puntos como en 2015".

"Como radical que soy, siempre voy a preferir a un candidato radical. El tema es ver si tenemos un radical con posibilidades. No quiero la foto del 2015 de la UCR con 3 puntos, esa foto no la quiero", dijo Alfredo Cornejo sobre el panorama electoral a nivel nacional.

Y agregó: "El radicalismo no tiene perspectiva por fuera de Juntos por el Cambio. Por dentro tiene la posibilidad de crecer para construir una alternancia al kirchnerismo".

Hizo referencia también al panorama local. "Todavía hay tiempo para un acuerdo con De Marchi, ojalá sea por dentro. Yo no puedo ahora responder por él. Cambia Mendoza es un correlato de Juntos por el Cambio", aseguró a diario Perfil.

Y fue consultado sobre la figura de Luis Petri, precandidato del radicalismo en Mendoza que competirá en las PASO contra el exgobernador. "Luis hace lo correcto. Omar ya fue por dentro contra Rodolfo Suarez, pero perdió 75% a 25%. El dijo que le ganábamos con el aparato y decía que si hubiera Boleta Única, ganaba. Ahora hay Boleta Única y las PASO. Pero no quiere competir".

Por último habló sobre el factor clave que lo "decidió" a inclinarse por volver a pelear por la Gobernación y no competir en el plano nacional, fue claro: "Lo hice por que me lo pidió Rodolfo Suarez. También me lo pidieron ocho intendentes de Cambia Mendoza y somos parte de un equipo. Igual, me gané un respeto en las mesas nacionales".