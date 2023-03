¿Conflicto diplomático? Qué dijo el canciller ecuatoriano sobre la relación con Argentina

El canciller de Ecuador, Juan Carlos Holguín, aclaró hoy que la relación con la Argentina no debería verse afectada a mediano y largo plazo tras la declaración de "persona non grata" del embajador Gabriel Fuks, al tiempo que resaltó que el vínculo entre ambas naciones se caracteriza por una "base sólida de principios" con una "coherencia bilateral muy fuerte".

Holguín se refirió de este modo a la solicitud de retiro de Fuks por el cortocircuito diplomático causado por el caso de la exministra de Rafael Correa que estaba asilada en la legación argentina en Quito, dejó la residencia sin que nadie lo notara y ayer fue vista en Caracas, capital de Venezuela.

"El hecho de que en este momento declaremos al señor Fuks como persona 'non grata' de ninguna manera debería afectar las relaciones en el mediano y largo plazo entre Ecuador y la Argentina, que son relaciones bajo una base sólida de principios, con una coherencia bilateral muy fuerte", resaltó Holguín al canal local Ecuavisa.

Las declaraciones del canciller ecuatoriano se difundieron un día después de que su país solicitara la salida de Fuks como embajador de la Argentina en Quito, lo que a su vez derivó en una réplica "en espejo" por parte de la Cancillería que encabeza Santiago Cafiero, desde donde pidieron el retiro del embajador ecuatoriano en Buenos Aires, Xavier Alfonso Monge.

El vínculo entre ambos países se tensó luego de que la arquitecta María de los Ángeles Duarte Pesantes, exministra del Gobierno de Rafael Correa y madre de un hijo argentino de 12 años, solicitara el asilo político de la Argentina, que se lo otorgó pero que no pudo completar las gestiones luego de que Ecuador se negara a facilitar el salvoconducto para que la exfuncionaria viajara a Buenos Aires.



Duarte Pesantes se había instalado por una cuestión humanitaria en la residencia de la embajada argentina en Quito en agosto de 2020, luego de ser condenada a 8 años de cárcel por la justicia de Ecuador en el marco de una investigación por presunto financiamiento irregular para las campañas electorales de Alianza PAIS, el movimiento fundado y liderado entonces por Correa.



El lunes pasado, luego de que personal de la embajada argentina en Quito comprobara la ausencia de Duarte Pesantes en las instalaciones de la residencia, el hecho fue informado por el propio Cafiero a su par ecuatoriano Holguín.



Además, la Cancillería emitió un comunicado para detallar lo ocurrido, y en ese sentido precisó que la ausencia de la exministra ecuatoriana pudo verificarse "recién el lunes 13 de marzo", cuando se constató que "había abandonado el predio de la embajada sin consulta ni previo aviso a ninguna autoridad de la embajada argentina".



En sus declaraciones de esta mañana, Holguín dijo incluso que espera que este "impasse" sea solucionado pronto.



"Un rompimiento diplomático no solo no cabía en este momento, sino que sería una medida contraproducente por una gran cantidad de ecuatorianos que tenemos nosotros en Argentina, por relaciones comerciales que existen con la Argentina", planteó el canciller ecuatoriano, en declaraciones reproducidas por la agencia de noticias Sputnik.



Y agregó: "Nuevamente, hay que pensar en el mediano y largo plazo en que esto se va a solucionar".



El Gobierno argentino solicitó anoche el retiro del embajador ecuatoriano en Buenos Aires, Xavier Alfonso Monge Yoder, tras lamentar la "incomprensible decisión del Gobierno" de Quito de haber solicitado el retiro del embajador Fuks.



"Se ha decidido adoptar, por nuestra parte, la misma situación con respecto al embajador ecuatoriano en Argentina. El Gobierno argentino ha tomado con sorpresa y profunda tristeza la decisión de Ecuador de escalar el desacuerdo existente respecto a la situación de la señora María de los Ángeles Duarte Pesantes y llevarlo a nivel de perjuicio en la relación bilateral", indicó la Cancillería.



Duarte Pesantes es una arquitecta de Guayaquil que ocupó varias carteras durante la etapa en que gobernó Correa, con un último desempeño en Transportes y Obras Públicas (2010-2014) pero antes había estado a cargo de Inclusión Económica y Social (2009-2010) y, previamente, de Desarrollo Urbano y Vivienda (2007-2009).



En diciembre de 2022, el Gobierno argentino decidió concederle el asilo político, por lo que le pidió a Ecuador que le otorgara un salvoconducto para que pudiera viajar a la Argentina, pero la administración de Guillermo Lasso rechazó la solicitud.



En un mensaje a su familia y a su país difundido desde Twitter, Duarte Pesantes se presentó como una "rehén política" del Gobierno de Lasso y dijo que resolvió "dejar la embajada" luego de que las autoridades de Ecuador le negaran el salvoconducto que le correspondía en tanto asilada, "de acuerdo a la convención de Caracas (sobre asilo diplomático de la OEA) de 1954".